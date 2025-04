L’AVL i Ens Uneix ja exploren alternatives a les retallades del Consell

La vicepresidenta primera de la Diputació de València i diputada d’Ens Uneix, Natàlia Enguix, va mantindre este dimarts una primera reunió amb la presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó, amb la intenció d’explorar vies de col·laboració. Cal recordar que tant l’AVL com les activitats de promoció han patit una important retallada en el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a 2025, pactat per PP i Vox i que ara afronta el tràmit parlamentari.

Després de la publicació dels comptes, Ens Uneix ja va manifestar la seua voluntat de compensar eixe minvament d’ingressos amb els pressupostos de la Diputació. La institució disposa de fons i el partit que presidix Jorge Rodríguez vol fer valdre el seu vot decisiu en l’equip de govern per a pal·liar eixes retallades.

En la primera trobada, segons van assenyalar fonts de la reunió, s’han posat sobre la taula diferents possibilitats de col·laboració. La idea, més que subvencionar l’AVL, és poder reforçar tota l’activitat de l’Acadèmia orientada al foment i l’ús del valencià, que també es ressentirà en cas de mantindre’s eixes retallades. Es tracta de les jornades, publicacions i tota l’activitat pròpia de la institució normativa orientada a la promoció de l’ús de la llengua pròpia. La Diputació, en realitat, manté una relació històrica amb l’AVL i fins i tot compten amb un protocol de col·laboració.

El disgust de l’AVL

L’Acadèmia mateixa va aprovar la setmana passada una dura declaració en la qual denuncia “la reducció dràstica” que aplica el Consell tant a esta institució com a la promoció de la llengua en el projecte de pressupostos de la Generalitat de 2025 —que arriba a qualificar de “mutilació”— i sosté que “no respon a raons objectives i ponderades, sinó que és una decisió política en contra de l’ús i la normalització del valencià”. Les dos institucions s’han emplaçat a continuar negociant.

