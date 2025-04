Massanassa obri expedient a la contracta de neteja per impagament a les treballadores

L’Ajuntament de Massanassa ha obert un expedient sancionador a l’empresa encarregada de la neteja dels edificis municipals per retards en el pagament a les seues treballadores. La contracta, que va entrar en ERTO el mes de gener, després de la dana, devia la seua part del salari —l’altra part l’abona el Sepe— de la nòmina de febrer i d’una paga extra al març. Hui dia, segons ha pogut saber Levante-EMV, ja els han abonat a les empleades la nòmina de febrer, però seguix pendent la de març.

Malgrat que és un servici extern, el consistori ha decidit prendre cartes en l’assumpte per a poder garantir els drets de les treballadores. “Des de l’Ajuntament de Massanassa, mantenim reunions constants amb elles, i els hem posat a la seua disposició els nostres servicis socials per si tenen alguna dificultat a l’hora d’afrontar el pagament d’algun rebut o el lloguer”, assenyala l’alcalde, Paco Comes, que assegura que és un tema “que preocupa el Govern local”. És per això que continuaran exercint pressió a la contracta.

“Els hem obert un expedient, que es tancarà tan prompte com paguen; si no ho fan, tenim oberta la possibilitat de posar un contenciós administratiu, però això de moment no està sobre la taula”, explica l’alcalde.

Edifici multiusos de Massanassa, un dels que s’ha de netejar / A. M.

El Govern local entén l’entrada en ERTO d’una empresa, que ha vist disminuïts els seus servicis després de la dana, ja que hui dia encara es mantenen tancats alguns edificis municipals que s’encarregaven de netejar, com els centres escolars Lluís Vives i Ausiàs March. No obstant això, ha d’assegurar-se la neteja dels edificis municipals complint amb els drets de les treballadores i és per això que davant de la pròxima finalització del contracte, aproximadament un any, han decidit començar a treballar ja en l’adjudicació d’un contracte nou. “És millor anar començant ja a preparar els plecs de cara a traure a licitació el contracte nou, ja que el que tenim en vigor actualment expirarà d’ací poc més d’un any”, explica Comes.

ED

En l’últim ple va ser el PSPV qui també es va interessar per l’estat de les treballadores de la contracta, i la seua portaveu, Clara Quiles, va preguntar a l’alcalde si s’estava fent alguna cosa al respecte per a garantir el pagament de les treballadores, que també havien mostrat a este grup municipal l’incompliment del contracte.

