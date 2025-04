El preu dels pisos puja fins a un 24 % en els districtes que envolten el centre

El cost de la vivenda s’ha disparat a València en l’inici de l’any amb pujades en els barris que envolten el centre de fins al 25 %. El preu dels pisos està pujant al mateix ritme que a Madrid i el valor mitjà del metre quadrat de la vivenda nova i usada ja ha arribat als 2.362 euros el metre quadrat. Els taxadors de Tinsa han constatat que el cost de les cases ha crescut en la capital un 5,2 % en el primer trimestre de 2025 i un 14,5 % en l’últim any. L’increment mitjà del preu dels pisos a la Comunitat Valenciana en l’últim any és del 8,7 %, i en la província de València, del 10 %.

València i Madrid (15,1 %) lideren l’encariment dels pisos a Espanya. Les dades de Tinsa mostren que el preu mitjà de la vivenda a Espanya es va situar en 1.902 euros el metre quadrat amb un increment interanual del 7,5 % fins al 31 de març (la mitat que a València).

Augments de doble dígit

El recalfament dels pisos en la capital del Túria és especialment intens en els districtes que envolten el centre. L’informe de Tinsa arreplega que 11 dels 19 districtes han patit, en els últims dotze mesos, increments de preu de doble dígit. La pujada més forta és a Patraix, amb un augment del cost de la vivenda del 24 % en l’últim any i un preu mitjà del metre quadrat de 2.055 euros. L’estudi precisa que el segon districte que més s’ha encarit ha sigut Jesús (18,8 % i 1.976 euros), seguit de Rascanya (18,6 % i 1.578 euros), Poblats de l’Oest (18,6 % i 1.421 euros), Quatre Carreres (15,5 % i 2.337 euros), l’Olivareta (14,9 % i 1.723 euros) i Extramurs (14,2 % i 2.543 euros).

Edifici de vivendes en construcció a Patraix, ahir / Fernando Bustamante

Ciutat Vella

En el costat oposat, el districte a on menys han crescut els preus en els últims dotze mesos ha sigut Ciutat Vella, però el cost mitjà del metre quadrat és de 3.186 euros (el més elevat de la capital). En general, les dades del primer trimestre de l’any representen una nova acceleració del preu de la vivenda respecte a la variació interanual del trimestre anterior. “Les primeres dades de l’exercici 2025 continuen reflectint resistència en l’ocupació, que sosté la solvència de les llars i un manteniment de la demanda residencial en nivells robustos”, explica Cristina Arias, directora del Servici d’Estudis de Tinsa by Accumin.

La demanda s’ha vist impulsada per una major facilitat d’accés al crèdit a conseqüència de la política monetària menys restrictiva per la baixada de la inflació. Esta espiral alcista ha trencat el mercat. El parc immobiliari de la Comunitat Valenciana necessita 632.000 cases a preus assequibles per a no sobrepassar el 30 % de la taxa d’esforç que la Llei pel dret a la vivenda indica que no s’ha de superar perquè les rendes d’una llar no vagen destinades totalment al pagament d’un pis i els seus gastos, segons un estudi de la consultora Atlas Real Estate.

Falta obra nova

Esta situació obeïx a un dèficit de producció de vivenda que, a escala nacional, arriba a les 299.314 unitats des de 2013, i a una ràpida expansió demogràfica que s’accelerarà en els pròxims anys, fet que farà augmentar els problemes derivats de l’oferta insuficient si no s’incrementa la construcció de manera significativa, segons la consultora. El centre d’investigacions de CaixaBank assenyala que en la pròxima dècada s’instal·laran a la Comunitat Valenciana un milió d’immigrants.

En el conjunt de la Comunitat Valenciana, el preu de la vivenda s’ha incrementat un 8,7 % en un any. Les províncies de València i Alacant lideren la pujada autonòmica amb un 10,1 % d’increment interanual, i en la de Castelló, l’augment es queda en el 3 %.

Edifici en construcció a Patraix, en una imatge captada ahir / Fernando Bustamante

Àrea metropolitana

La falta d’oferta d’obra nova i de pisos de segona mà en la capital del Túria ha contagiat la pressió immobiliària en l’àrea metropolitana. L’estudi de Tinsa subratlla que el cost dels pisos a Torrent ha augmentat un 9,2 % en l’últim any. El valor de la vivenda en la capital de l’Horta és de 1.439 el metre quadrat, nou-cents euros menys que a València. A Sagunt, els preus també estan repuntant amb força per l’impuls de la gigafactoria. Els taxadors de Tinsa han comprovat que en l’últim any el valor dels pisos a Sagunt ha augmentat un 7,5 %, amb un preu del metre quadrat de 1.292 euros.

El lloguer arriba al màxim històric en la capital i a la C. Valenciana El cost del lloguer ha arribat al màxim històric a València i en el conjunt de la Comunitat Valenciana, segons dades de la plataforma Idealista. El preu mitjà dels arrendaments va pujar un 13,2 % en la capital durant l’últim any. Esta pujada ha deixat el cost del metre quadrat en 15,3 euros (1.500 euros un pis de cent metres), la qual cosa suposa el preu més alt en la ciutat des que Idealista té registres. La província valenciana també va experimentar una pujada de preu d’un 14,5 %, fins a situar la renda del metre quadrat en 12,9 euros mensuals. D’altra banda, el preu mitjà per metre quadrat per a llogar va pujar un 12,3 % a la Comunitat Valenciana durant l’últim any, fins a situar-se en els 11,7 euros. De manera trimestral, el preu va créixer un 3 % i també s’establix el rècord històric de les rendes a la Comunitat. Segons Francisco Iñareta, portaveu d’idealista, “el lloguer a Espanya seguix ferit de mort. L’oferta és la més baixa que hi ha hagut mai, els preus marquen màxims històrics i la competència per poder accedir a una vivenda és feroç. Sense inversors ni propietaris, el mercat està condemnat a desaparéixer. Les mesures que es prenen des de l’executiu només contribuïxen a empitjorar més la situació. El propietari no és el problema, és la solució, i només protegint-lo, protegirem l’inquilí i facilitarem l’accés a la vivenda”. En el primer trimestre de 2025 s’han mantingut les dinàmiques amb les quals es va tancar 2024 referent a oferta i demanda, la qual cosa ha mantingut la tensió en els preus. Durant l’hivern, el preu ha crescut un 10,3 % interanual a Espanya. En taxa trimestral, els preus han pujat un 3,5 % durant el primer trimestre.

