Sis tastos en la muralla d’Alzira determinaran si cal revertir l’obra de restauració

Mitja dotzena de tastos en la muralla almohade d’Alzira per a recaptar informació de les diferents capes o revestiments existents, tant l’últim instal·lat en una intervenció que ha paralitzat la Conselleria de Cultura com els que es van col·locar en la restauració dels anys setanta, aportaran la informació que necessiten els tècnics per a decidir si cal revertir les obres executades o s’opta per una altra mena de solució per a reorientar el projecte executat per l’Ajuntament d’Alzira.

Tècnics de la Direcció General de Patrimoni i de la Conselleria de Turisme van tornar ahir a Alzira per segona vegada en menys d’una setmana per a coordinar-se amb els tècnics municipals en esta nova etapa, tant en qüestions relatives a la muralla com, especialment en este cas, sobre el projecte de construcció d’un centre cultural dedicat a la figura de Jaume I sobre les restes de la denominada casa reial, la fortalesa en la qual va abdicar el monarca en el seu fill Pere III al trobar-se malalt i a on la tradició oral i alguns cronistes de l’època situen fins i tot la seua defunció.

Fonts de la Conselleria de Cultura han comentat, en un primer avanç, que la visita havia sigut positiva. L’Ajuntament d’Alzira va presentar a finals de l’any passat, coincidint amb l’aniversari de la conquesta de la ciutat per part de Jaume I, el disseny d’este nou centre cultural.

Pel que respecta a la intervenció de la muralla, finalment seran sis els tastos que una empresa especialitzada realitzarà en el llenç per a recaptar informació dels diferents estrats. Està previst que la Conselleria de Cultura done el vistiplau a la proposta elevada per l’Ajuntament en els pròxims dies, perquè puguen fer-se els tastos. El resultat d’estos determinaran com es reorienta el projecte.

La Conselleria de Cultura va donar a conéixer, el passat 10 de març, l’orde de paralització cautelar de les obres de restauració de la muralla almohade d’Alzira, catalogada com a bé d’interés cultural (BIC), al considerar que l’execució s’havia desviat del projecte original. El cobriment total de la muralla amb morter nou i la reconstrucció dels merlets havia generat crítiques. L’Ajuntament d’Alzira ha defés des del primer moment que la intervenció s’ajustava al projecte autoritzat per la Direcció General de Patrimoni, però, al seu torn, assumia que era necessari reorientar-lo, ja que el resultat de la intervenció no era l’esperat. Tècnics de la Conselleria i de l’Ajuntament es coordinen des de llavors a la recerca de la millor solució.

