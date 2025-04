El trànsit continua creixent en els accessos a Xàtiva i Ontinyent amb 43.000 vehicles al dia

El trànsit continua creixent de manera imparable en els principals accessos de Xàtiva i Ontinyent a l’espera de les actuacions urbanístiques pendents en les dos capitals comarcals per a alleugerir els embotellaments i millorar la seguretat viària.

A Xàtiva, el tram que més volum de congestió va registrar en 2024 va tornar a ser el que enllaça la carretera d’entrada a la ciutat des de l’autovia amb el desviament cap a l’Hospital Lluís Alcanyís pel camp de futbol Paquito Coloma (CV-645).

Per este traçat van circular l’any passat una mitjana de 21.167 vehicles diaris, la qual cosa suposa un nou rècord des que la Generalitat va assumir la titularitat de la CV-58 (abans N-340) en 2015. Des de 2021, el trànsit per esta via s’ha incrementat en 2.600 vehicles diaris, un 2 % només en l’últim any. Fa quasi una dècada es va anunciar una nova rotonda en la CV-645 per a canalitzar els desplaçaments a l’hospital i reduir la congestió en l’entrada, però el projecte ha patit diferents esculls i, de moment, el Consell no l’inclou en els pressupostos de 2025.

A Ontinyent, l’accés sud per la CV-81 des de l’autovia A-7 va concentrar, en 2024, les majors tensions viàries, al suportar una intensitat mitjana de 21.960 vehicles diaris (915 a l’hora) en el primer tram fins al polígon del Pla: una xifra inèdita en esta via de la capital de la Vall d’Albaida des de l’any 2004. Són 1.776 vehicles més que en 2021 i un 2 % més que l’any passat.

Però el principal increment del trànsit en la capital de la Vall es va situar en el següent tram més llarg de la ronda sud que desemboca en la CV-660 a l’altura del poliesportiu municipal, que va comptabilitzar 1.087 desplaçaments diaris més que en 2023 (un total de 13.605), l’equivalent a un creixement del 9 %.

Els comptes de la Generalitat per a este 2025 reserven una partida per a redactar dos projectes molt sol·licitats a Ontinyent que permetran alleugerir el col·lapse que es registra diàriament al llarg d’este traçat, sobretot en determinats punts com l’avinguda Albaida. El conseller d’Infraestructures, Vicente Martínez Mus, va confirmar, la setmana passada, que el seu departament prioritzarà la construcció d’una nova rotonda d’accés a Daniel Gil, una actuació a la qual li seguirà el posterior desdoblament de la CV-81 des d’esta glorieta fins al poliesportiu.

Més trànsit en la CV- 60 a l’espera del desdoblament

La CV-60, una altra carretera que també està a l’espera d’una inversió milionària per al seu desdoblament, va experimentar igualment un repunt del trànsit en 2024 en tots els trams subjectes al monitoratge dels aforaments: el seu traçat per la Vall d’Albaida va registrar fins a 11.759 vehicles diaris de mitjana entre la Pobla del Duc i Castelló de Rugat, un 12,7 % més que l’any anterior, amb un percentatge de camions pesats que va ser del 15,5% en el terme de Montaverner.

D’altra banda, l’accés oest a Xàtiva per Novetlè des de l’autovia A-7 va ser travessat per 13.161 vehicles diaris l’any passat, mentres que l’entrada nord a Ontinyent per la CV-650 va comptabilitzar 7.771 desplaçaments de mitjana al dia.

Encara que el volum de trànsit va créixer en la gran majoria de carreteres de titularitat autonòmica de les tres comarques, un dels traçats que més va notar l’increment va ser el que unix els municipis de la Canal de Navarrés amb l’autovia A7, al comptabilitzar 7.700 vehicles de mitjana al dia, un 7 % més que en 2023.

Suscríbete para seguir leyendo