Aparells elèctrics, ceràmica, calçat o productes agraris, els més perjudicats pels aranzels de Trump

El president dels Estats Units, Donald Trump, va destapar en la nit d’este dimecres quin serà el colp aranzelari per als productes que arriben des de la Unió Europea. Totes les importacions que provinguen de l’ens comunitari seran gravades amb un 20 % —encara que hi haja partides com l’automòbil que s’elevaran fins al 25 %— a la seua arribada al país nord-americà, un colp duaner que, en el cas de la Comunitat Valenciana, afectarà els més de 2.850 milions d’euros que les empreses de l’autonomia van exportar a territori estatunidenc en 2024.

Els productes afectats

Una situació adversa que té en els aparells i les màquines elèctriques, la ceràmica, el calçat o els productes agraris alguns dels béns més perjudicats, i la província de València, amb 1.400 milions d’euros en exportacions, com l’enclavament en major risc.

Així es reflectix en l’últim informe de situació oferit per la Cambra de Comerç de València, el qual assenyala que els Estats Units és un soci important per a l’autonomia. Sense anar més lluny, el passat exercici van ser un total de 4.266 firmes les que van fer negoci amb el país nord-americà, una importància mostrada també en el fet que els Estats Units és el principal soci comercial de la Comunitat Valenciana fora de l’ens comunitari; de fet, es va convertir en 2024 —segons el document— “en la quarta destinació de les exportacions de béns i el quint proveïdor, en bona part pel fort augment de la compravenda de combustible i gas liquat”.

Les pitjors partides

Això sí, si es dividix per partides, són els aparells i el material elèctric, amb 595 milions, els que més es van enviar rumb als Estats Units l’any passat. Després d’este valor es van situar les exportacions de productes ceràmics (486 milions), les màquines i els aparells mecànics (260 milions), el biodièsel i els insecticides (238 milions) o el calçat (125 milions). No obstant això, en eixe balanç també cal tindre en compte el colp per al sector agrari, no només en les hortalisses com les cebes (73 milions), sinó també per a un sector com el del vi, que, amb les amenaces d’aranzels del 200 % llançades per Trump fa algunes setmanes, ja va encendre les alarmes en el sector.

