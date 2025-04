El cantant Francisco rep l’alta després de més de dos setmanes ingressat: “La meua vida se n’anava”

El cantant Francisco González Sarrià, popularment conegut com a Francisco, ha rebut l’alta hospitalària després de més de dos setmanes ingressat en un hospital valencià, segons ha pogut confirmar Levante-EMV: “Vaig ingressar en estat molt crític, amb una insuficiència cardíaca, també respiratòria i una fallada multiorgànica… Va haver-hi un moment en què la meua vida se n’anava, vaig ingressar amb un 70 % de saturació en la sang, és a dir, no respirava… Però Déu estava amb mi, i, després de moltes proves, ja he reposat la meua salut i ara estic fantàsticament”.

A la seua eixida de l’hospital, el cantant nascut a Alcoi també ha tingut paraules d’agraïment a tot l’equip mèdic que l’ha atés: “Gràcies a l’equip mèdic de l’IMED de València, he rebut molta estima i amor d’ells i m’he sentit com a casa”.

Tampoc s’ha volgut oblidar de “totes les mostres d’estima de tot el món sencer, em van donar molta força per a tirar avant”, ha manifestat a Levante-EMV. “Els estaré eternament agraït. Vull vore-vos en l’escenari. Vos estime”, ha finalitzat.

Francisco al costat dels metges Fernando Peraza i Antonio Ortiz / Levante-EMV

El concert de la dana

“Hi ha vegades en què cal fer un alt en el camí”, apuntava a este periòdic durant el seu ingrés, i també ha confirmat que no podrà estar divendres en el concert previst en Les Arts per a recaptar beneficis per a les societats musicals dels pobles afectats per la dana: “Em sent identificat amb les bandes, de xiquet vaig pertànyer a la de la Vall d’Uixó”, recordava ell mateix en una entrevista publicada fa dies per este diari mentres passejava per la plaça de l’Ajuntament de València després d’una de les mascletaes d’estes Falles en el balcó faller de Levante-EMV: “Els nostres músics s’han quedat sense societats musicals després de la dana. No tenen locals per a assajar i, lamentablement, l’aigua es va emportar molts instruments. Este concert és exclusivament per a ajudar-los i que continuen aprenent música. Això és el fonamental i estem molt il·lusionats”, destacava sobre el concert a València amb la seua banda de sempre, amb 50 músics que “no van dubtar a acompanyar-me quan els vaig telefonar. Són tots valencians. Hi haurà alguna sorpresa més… Cançons noves”.

“Estic bé, ja recuperat”, ha manifestat després d’assegurar que prompte anunciarà una nova data del concert previst en Les Arts per a recaptar fons a benefici de les societats musicals afectades per la dana.

