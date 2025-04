Catalá confia en un pacte amb Vox i els no adscrits malgrat el veto entre ells

L’alcaldessa de València, María José Catalá, està immersa en una negociació silenciosa amb els dos regidors de Vox que formen part del seu govern i els dos exregidors d’esta formació que se n’han passat al grup dels no adscrits i que completen la majoria que necessita per a governar. Tant els uns com els altres són necessaris per a tindre 17 vots en els plens (el PP en té 13), però la formació que lidera Santiago Abascal no vol estar en un govern amb els seus dos “trànsfugues”, com els anomena l’ara portaveu en la ciutat José Gosálbez. És a dir, no volen estar junts en el Govern municipal, la qual cosa deixaria en minoria el Govern de Catalá: 15 vots de PP i Vox enfront dels 16 de l’oposició (9 de Compromís i 7 del PSPV). Tot estaria en mans dels dos exregidors de Vox, Juan Manuel Badenas i Cecilia Herrero, que ja han donat mostres del seu poder en l’últim ple amb, simplement, una abstenció en una moció de Compromís sobre el nou Mestalla.

Amarrar un govern estable

En estes circumstàncies, Catalá tracta d’amarrar els vots dels regidors i exregidors de Vox. Necessita, per tant, acontentar a uns i a altres i que entre ells accepten l’acord, una cosa que en este moment sembla complicada. L’alcaldessa, però, és optimista. “Arribarem a bon port”, ha assegurat hui mateix a preguntes d’este periòdic. I en tot cas no sembla estar excessivament preocupada, ja que al preguntar-li per eixa afirmació de Gosálbez que no governarà amb “trànsfugues”, la seua resposta ha sigut que “això ho podríem dir qualsevol de nosaltres”

Totes les possibilitats, per tant, continuen obertes, des de governar amb Vox i els no adscrits, fins a fer-ho amb els dos regidors de Vox i la regidora no adscrita Cecilia Herrero, que conserva les seues competències (però no Badenas, que va ser expulsat del seu partit i expulsat també de l’equip de govern). D’esta manera es mantindria la majoria en els plens amb el vot de qualitat de l’alcaldessa. I hi ha la possibilitat també que Catalá governe en minoria únicament amb Vox. Ja ho va fer en l’inici de la legislatura amb els seus únics 13 regidors i recentment ja ha dit que no tindria problemes a tornar a eixa situació.

