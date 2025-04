Croada d’Aldaia pels ascensors

“Hem d’unir esforços tots, ajuntaments, confederacions, Administració, Estat, Consell i Diputació, per a insistir en el fet que el sector avance per a acabar amb la dramàtica situació d’estar cinc mesos sense ascensor”. Han sigut les paraules de l’alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján, durant la reobertura del pont dels Cavalls, a on ha volgut de nou reiterar que la no reparació d’elevadors és ara mateix el problema principal.

Luján parlant amb Mompó a Aldaia / P.O.

L’alcalde s’ha posat com a objectiu unir esforços per a acabar amb esta problemàtica com més prompte millor. És conscient que és necessari la intervenció de diversos protagonistes. Així, d’una banda, s’ha reunit amb el president de la Federació Valenciana d’Empreses de la Construcció (FEVEC), Francisco Zamora, a qui li va demanar ajuda per a contactar amb empreses de fora de la Comunitat Valenciana, conscient que la majoria de comunitats de veïns advertixen de la falta de mà d’obra i de materials com ara portes davant de la nombrosa demanda. D’altra banda, també ha sol·licitat una reunió amb el director general de la Conselleria d’Indústria, després de sol·licitar un llistat sobre el nombre d’ascensors afectats a Aldaia. “És clau la col·laboració de tots: els empresaris, la Federació d’Empresaris de la Construcció si té contactes amb altres empreses que puguen vindre… Tota ajuda és poca”, reitera.

Per a vore la gravetat de la situació, Luján va posar d’exemple una veïna del seu municipi. “Ahir vaig parlar amb una dona que té dificultats de mobilitat i em deia que no podia baixar al carrer, només ha baixat una o dos vegades amb Creu Roja, circumstància que li impedix tornar a fer vida amb normalitat. Se’ns ha oblidat que venim d’un confinament que va ser horrible i només vam estar tres mesos, ara alguns veïns fa cinc mesos que no ixen de les seues cases”, va assenyalar.

Ajudes per a comportes en els baixos

Un altre dels punts que reivindica Aldaia arreplegant les demandes veïnals, però que esta vegada sí que ha sigut resposta per la Diputació de València, és la línia d’ajudes per a instal·lar-se una espècie de barreres davant de les cases en planta baixa i els baixos comercials per a poder evitar tants danys materials si es produïra una nova barrancada. “Fa pocs plens, la Diputació va dignar-se a fer com a pròpia una moció socialista en què se sol·licitava una línia d’ajudes per a particulars de baixos comercials i residencials. Poder implementar-ho també ajuda a reforçar que cada un en la seua planta baixa o comerç tinga eixa protecció que limite o minore els danys materials. Estem ultimant els detalls amb la Diputació, però la dificultat, com sempre, és que la gestió no és tan ràpida com volem”, va explicar Luján, que, una vegada més, va continuar reivindicant el desviament del barranc de la Saleta. “Ja fa 40 anys que estem demanant-ho”, va concloure.

