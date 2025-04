Diana Morant torna a demanar eleccions autonòmiques per a “tirar” Mazón del Palau

La ministra de Ciència i Universitats i secretària general del PSPV, Diana Morant, ha aprofitat la seua intervenció en el 10é Congrés Nacional d’UGT-PV per a expressar que esta central sindical és un “pilar fonamental” per a construir i sostindre la democràcia enmig de la confrontació política. Segons Morant, l’organització ugetista ha sigut clau en les conquestes socials de la classe treballadora. “El que somieu estos dies es publicarà en un futur en els butlletins oficials”, ha afirmat la ministra de Ciència i líder del PSPV.

Respecte a la dana, Morant ha indicat que “l’aposta del Govern central és ferma” en el suport a les persones afectades. A més, ha acusat el president de la Generalitat, Carlos Mazón, d’“haver-se venut a Vox i permetre que Abascal governe la Generalitat Valenciana en una clara anomalia democràtica” i li ha exigit que “senta el crit del poble, perquè els números només li ixen dins del Palau i de les Corts”.

“És insuportable que Mazón s’aferre a la butaca del Palau, perquè ha perdut la dignitat i la legitimació del seu poble”.

“Volem votar”

Diana Morant ha aprofitat la seua intervenció en el congrés d’UGT-PV per a tornar a demanar eleccions autonòmiques. “Volem urnes, no relats, ni contes. No volem el pacte del Ventorro de PP i Vox. Volem votar i tirar Mazón”, ha puntualitzat.

President de la patronal

Per la seua banda, Salvador Navarro, president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), ha donat la benvinguda al pròxim secretari general d’UGT-PV (que es triarà demà i serà Tino Calero) i destacar la figura d’Ismael Sáez, secretari general ixent, per la seua “fermesa a l’hora de defendre els drets dels treballadors per la seua capacitat de diàleg social” amb els empresaris. “Donar suport a l’ocupació i les empreses” han sigut les prioritats de sindicats i organitzacions empresarials. Navarro ha destacat que UGT-PV sempre ha “bastit ponts” durant l’etapa d’Ismael Sáez.

Navarro també ha subratllat el paper dels agents socials en les taules de diàleg social de la Comunitat Valenciana i en les seues reivindicacions sobre la necessitat de solucionar l’infrafinançament de la Comunitat Valenciana.

Al congrés d’UGT-PV ha acudit el síndic de Compromís a les Corts, Joan Baldoví, que ha animat els delegats i delegades d’UGT-PV a “continuar lluitant” per a defendre l’estat de benestar.

