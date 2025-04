Les obres del centre cultural que Alzira dedicarà a Jaume I començaran abans de l’estiu

Les visites a Alzira dels tècnics de la Direcció General de Patrimoni no només tenien com a objectiu reorientar el projecte de restauració de la muralla almohade, paralitzat per la Conselleria a principis de març per considerar que s’havia desviat de la intervenció autoritzada, sinó també polir els últims aspectes del futur centre cultural dedicat a la figura de Jaume I dissenyat per l’Ajuntament en el solar que ocupava la Casa Reial, la fortalesa en la qual s’allotjava Jaume I en les seues estades en la ciutat, a on va abdicar i en la qual alguns cronistes de l’època situen fins i tot la seua defunció.

L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, ha confirmat que la previsió és que les obres puguen arrancar finalment abans de l’estiu, després de l’oportú procés d’adjudicació, una vegada s’incorporen les últimes aportacions realitzades pels tècnics de la Conselleria de Cultura.

L’Ajuntament d’Alzira va presentar el 30 de desembre, coincidint amb l’aniversari de la conquesta de la ciutat per Jaume I, el que es presumia el disseny definitiu del centre cultural que integrarà les restes de la Casa Reial, i, en aquell moment, es va anunciar la previsió que les obres pogueren arrancar a finals de març o principis d’abril. Domínguez, però, ha explicat que la Conselleria ha volgut incorporar algunes modificacions al projecte ja consensuat per a millorar la protecció d’alguns elements patrimonials i que en la reunió que van mantindre dimarts tots els actors implicats —l’equip redactor, tècnics de Patrimoni i de la Conselleria de Turisme, que, en última instància, gestionen els fons que financen la intervenció, i els propis de l’Ajuntament— es va arribar a un acord.

L’alcalde ha explicat que els autors del projecte revisaran, en un parell de setmanes, els aspectes plantejats per la Conselleria, i, una vegada Cultura done el vistiplau, es podran adjudicar les obres. El projecte compta amb un termini d’execució de dotze mesos i Domínguez sempre ha mostrat la intenció que el centre cultural òbriga les portes en 2026, coincidint amb el 750 aniversari de la defunció de Jaume I, com un complex cultural de referència. Els terminis, amb tot, són ajustats, ja que les obres han d’estar acabades el juny de 2026 per a no comprometre la subvenció, encara que l’alcalde ha comentat que se sol·licitarà la pròrroga prevista de dos mesos com a municipi afectat per la dana que oferiria un marge fins a agost.

