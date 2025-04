Mazón entra i ix pel garatge de la Ciutat de la Justícia en l’acte de presa de possessió del president del TSJCV

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, va assistir a la presa de possessió del nou president del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Manuel Baeza Díaz-Portales. Un acte que no es produïa des de 2016, quan Pilar de la Oliva va renovar el seu càrrec al capdavant de l’alt tribunal valencià. Cap protesta l’esperava a les portes de la Ciutat de la Justícia, però el president de la Generalitat va accedir a la seu judicial pel garatge, que té accés directe i intern, segons ha pogut confirmar Levante-EMV de diverses fonts. Una estratègia que li va permetre esquivar la premsa i evitar ser captat pels periodistes que l’esperaven entrant a la seu judicial.

Esta sorprenent actitud del cap del Consell també ha suposat un desfavor protocol·lari a les autoritats judicials que l’esperaven, igual que a la resta de representants de diferents administracions convidats, a les portes de la Ciutat de la Justícia, com sol ser preceptiu. Tant l’alcaldessa de València, María José Catalá, com la delegada del Govern, Pilar Bernabé, van accedir sense problemes per la porta principal. No obstant això, quan el comité de benvinguda judicial encara esperava l’arribada de Mazón, va ser alertat que el cap del Consell ja es trobava dins de la Ciutat de la Justícia.

Des de Presidència de la Generalitat no van concretar, després de ser preguntats per Levante-EMV, com va accedir el cap del Consell a la Ciutat de la Justícia. “Tenia reunió amb la consellera, hem vingut prompte”, va assegurar una portaveu oficial a este periòdic sense especificar per a on va accedir el president.

La presència de Mazón en la Ciutat de la Justícia tenia un doble interés. D’una banda, perquè coincidia per primera amb alguns dels magistrats que van rebutjar investigar-lo per la seua participació en la gestió de la dana el 29 d’octubre. I, d’altra banda, perquè Mazón ha acudit a la sala d’actes de la Ciutat de la Justícia a escassos metres d’on es produïxen les declaracions de les víctimes de la dana. I on compareixerà el pròxim 11 d’abril la seua exconsellera, Salomé Pradas, en qualitat d’investigada.

