Moments de tensió en un túnel del metro a València després d’una avaria: “Anem com a sardines i temem que alguns col·lapsen”

Una avaria en un tren amb destinació Llíria a l’altura de l’estació de Beniferri ha provocat, este matí, diversos retards en les línies 1 i 2 de Metrovalencia i ha deixat moments de tensió i pànic en diversos usuaris que anaven en el comboi avariat. La incidència s’ha produït cap a les 8:00 hores d’este matí, en plena hora punta, quan el metro s’ha parat i ha deixat els passatgers sense llum i sense línia mòbil durant mitja hora.

“Feia molta calor i anàvem com a sardines”

Segons han relatat alguns passatgers a este diari, el tren ha romàs parat una llarga estona “a les fosques i ple de passatgers” enmig del túnel. “He escoltat un curtcircuit i hem començat a notar que el metro s’anava frenant”, ha relatat Yenni Ruiz, passatgera que es trobava a les 8:20 del matí en este tren. “Feia molta calor, les finestres s’estaven entelant i la gent ha començat a patir una certa ansietat. Anàvem com a sardines, i ningú ens ha dit què estava passant”, ha conclòs.

Després de mitja hora parats, el tren finalment ha pogut eixir del túnel i els passatgers han pogut reprendre els seus trajectes.

Fonts de Metrovalencia consultades per Levante-EMV han confirmat que s’ha produït una avaria en el metro que tenia com a destinació Llíria. A conseqüència d’este incident s’ha hagut de parar la circulació ferroviària fins que s’ha pogut remolcar la unitat avariada. Per este motiu, s’han produït els retards en els metros de les línies L1, L2 i L7. Estes fonts també han assenyalat que el trànsit de trens ja s’ha recuperat amb normalitat.

Suscríbete para seguir leyendo