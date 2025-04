Un onze de circumstàncies per al partit del Bernabéu

Carlos Corberán ha començat a preparar la visita al Santiago Bernabéu de dissabte (16:15 hores). La primera de les nou finals per la permanència que té l’equip per davant en la recta final de la Lliga. El tècnic del València ha començat a fer les seues primeres provatures de cara al partit contra el Reial Madrid, el qual, per primera vegada en la temporada, afronta amb un marge de quatre punts d’avantatge respecte als llocs de descens. El de Cheste està obligat a confeccionar un onze de circumstàncies davant de les absències segures per sanció de José Luis Gayà, Dimitri Foulquier i Luis Rioja. Tres fixos en les alineacions que es perdran el partit contra els blancs i minvaran sensiblement el potencial de l’equip.

“Hem de vore quines ferramentes tenim, analitzar al contrari i traçar un pla per a guanyar el partit”, va dir Corberán en el programa El Tercer Tiempo de Movistar. Així ho ha fet. El tècnic està obligat a buscar solucions en la plantilla i, tal com es va poder vore en l’entrenament d’ahir en la ciutat esportiva de Paterna, el pla és jugar amb una defensa de tres centrals i dos carrilers llargs.

Corberán ha provat amb Cristhian Mosquera, César Tárrega i Yarek Gasiorowski en el centre de la saga. Mouctar Diakhaby —que dilluns va patir un procés gripal— arrossega molèsties musculars (sobrecàrrega) i no va poder completar l’entrenament al costat de la resta dels seus companys. L’internacional guineà només va fer la primera part de l’entrenament a l’espera d’evolució. Si no arriba, el triat és Yarek, encara que el jugador del planter no té minuts amb Corberán des de la victòria contra el Leganés el 9 de febrer. Des de llavors, el de Polinyà del Xúquer ha encadenat sis jornades consecutives en la Lliga sense jugar. A zero.

També es presenten novetats en els laterals. En este cas en els carrilers. Corberán va assajar ahir amb Max Aarons en la banda dreta i Jesús Vázquez en l’esquerra. L’anglés i el jugador del planter van ser els triats per l’entrenador per a substituir els sancionats Foulquier i Gayà respectivament. Els dos futbolistes poden tindre l’oportunitat en el Bernabéu malgrat no comptar en els plans del tècnic des de la seua arribada a la banqueta. Aarons no juga des del partit de Copa contra el Barcelona del 6 de febrer. Fa dos mesos. Jesús, per la seua banda, va entrar en el descompte contra el Reial Mallorca, però no juga d’inici també des del 0-5 coper del Barcelona en la seua primera i única titularitat amb Corberán.

Fran per Rioja

Corberán medita el millor onze possible. Mentrestant, Super, del mateix grup editorial que este periòdic, va polsar l’opinió de l’afició en una enquesta: a qui posaries tu en lloc de Gayà, Rioja i Foulquier en el Bernabéu? El valencianisme va votar quasi per igual per Jesús Vázquez (42 %) i Yarek (39 %) per al carriler esquerre. Molt més clar va ser el resultat en la banda dreta. El valencianista a penes coneix futbolísticament Max Aarons i té ganes de vore’l. El britànic acumula el 47 % dels vots. Per a l’aficionat, el substitut de Rioja ha de ser Fran Pérez amb un 59 % de suport social per damunt de Sergi Canós.

La bona notícia a Paterna va ser que Iván Jaime va començar a tocar pilota en la gespa i la seua tornada als terrenys de joc cada vegada està més a prop. El malagueny, que va patir un trencament en els isquios, ha fet un pas avant en el seu procés de recuperació i compta els dies per a tornar als terrenys de joc. Per al Bernabéu, això sí, està descartat. El club estima que encara necessitarà diverses setmanes més.

