Accident insòlit a Dénia: un camió ‘food truck’ perd la caixa i obliga a tallar el camí de Gandia

Un accident insòlit, curiosíssim i que, afortunadament, no ha deixat ferits. Això sí, el camí de Gandia, un dels accessos a Dénia, roman tancat des de les 7:50 hores d’este matí, moment en el qual un camió food truck, és a dir, un camió mòbil que ven menjar o furgoteca, ha perdut la caixa. Eixe voluminós element ha quedat esventrat sobre la calçada. Impossible circular.

L’insòlit accident ha ocorregut quan començava el dia / Policia Local de Dénia

A l’espera de la grua

És probable que la furgoteca es dirigira al mercat ambulant dels dilluns. De seguida ha arribat la Policia Local de Dénia. Els agents han confirmat que no hi havia ferits. Han tallat el trànsit. S’està a l’espera que acudisca una grua ploma per a retirar la caixa de venda d’entrepans i de menjar.

El camí de Gandia està tallat en el tram d’entrada a la ciutat. La setmana comença amb un accident insòlit. Un sinistre que ha deixat mal sabor de boca a l’empresari d’este bar ambulant.

