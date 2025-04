Més de 50.000 m³ de llots extrets dels garatges aniran a la reconstrucció

La dana del 29 d’octubre ha generat més de 800.000 tones de fem en estos cinc mesos i 50.000 m³ més de llots. Una cosa com 2.273 camions de trabuc, que, un darrere d’un altre, cobririen una distància de quasi 40 quilòmetres. Els sediments arrossegats per la barrancada del Poio i pel desbordament del Magre s’han anat traslladant a diferents basses. Fins a quatre d’estes situades a Manises-Quart, amb capacitat per a 20.000 m³, a més dels 30.000 m³ de les de Picassent.

Recobertes amb làmines de polietilé d’alta densitat per a evitar fugides, en estos recintes es van establir diferents seccions per a emmagatzemar els fangs en funció de si només contenien aigua i terra matèria orgànica, o un altre tipus de materials. L’objectiu a mesura que es vagen espessint és “poder reaprofitar-los, en la mesura que siga possible, per a tasques com la construcció”, com expliquen a Levante-EMV des de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori.

“S’han fet proves i es confirma que són una matèria apta per a este fi”, expliquen des del departament que dirigix Martínez Mus. “Hi ha una part que es va traure dels garatges usant l’espessidor Cemex —aposta del CSIC— i que presenta un estat de solidificació més avançat”, assenyalen. Va ser el Centre Nacional d’Investigacions Metal·lúrgiques (Cenim) i el IETcc els que van fer proves amb polímers absorbents barrejats amb argila modificada per a facilitar eixes extraccions. Eixos compostos absorbixen grans quantitats d’aigua i augmenten la viscositat del llot, cosa que permet la seua retirada mecànica i evita el seu abocament a llits o clavegueres.

“Sense contaminació fecal”

Des de Conselleria, a més, recorden que les anàlisis dutes a terme pel Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) confirmen que les restes transportades a les basses de Manises-Quart i Picassent no presenten toxicitat. Els resultats de les mostres de fang preses en diferents punts “indiquen que la contaminació fecal en estes pólvores és mínima, comparable a la que podria trobar-se en l’aigua de reg”. En eixa mateixa línia, segons Medi Ambient, s’expressa Analaqua, empresa acreditada a este efecte. “Aquells llots minoritaris més contaminats que puguen haver-se mesclat amb gasolina o altres productes estan sent tractats per gestors autoritzats”, insistixen des de la Conselleria.

Este pla de xoc sense precedents, com destacava el conseller Vicente Martínez Mus en la seua compareixença en les Corts dimarts, ha suposat un “esforç econòmic enorme” a través de diversos contractes d’emergència. “El més important dividit en tres lots de 60 milions d’euros, que suposa fins a 180 milions per a fer front al tractament i a l’eliminació d’estos residus i que ha assumit la Generalitat”, subratllava. “A més, n’hem adjudicat tres més per quatre milions i en tenim en execució un d’un milió per a recollida a demanda, transport i gestió final de restes perilloses trobades amb motiu de la dana”, va avançar.

