Picassent impulsa un mercat de proximitat amb productes de l’horta

Per primera vegada, l’Ajuntament de Picassent, mitjançant les regidories de Medi Ambient i Benestar Animal i de Comerç i Mercat, impulsa esta iniciativa en col·laboració amb l’associació Per l’Horta, que ha implementat diversos mercats de l’horta i de preus justos per tota la província.

L’esdeveniment tindrà lloc en la plaça del Mercat de Picassent, durant tres diumenges al llarg de la primavera, en concret, el 13 d’abril, l’11 de maig i el 8 de juny, de 10 a 14 hores.

Picassent aposta, així, per un model de consum responsable, fent costat als llauradors i llauradores de l’Horta i promovent la venda directa de productes frescos, saludables, collits al punt òptim de maduració i de temporada.

A més de la venda de productes de qualitat i elaborats com ara melmelades, conserves, mel, pa i cervesa, el mercat oferirà activitats complementàries. De fet, diumenge que ve, 13 d’abril, hi haurà un tast de formatges a càrrec d’una formatgeria alcoiana, per a sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de consumir aliments de quilòmetre zero. També hi haurà un punt informatiu i un espai de jocs per a la xicalla.

Cartell Mercat de l’Horta / P. H.

El mercat de l’horta de Picassent serà un punt de trobada entre persones productores i consumidores, que reforçarà els vincles comunitaris i remarcarà el treball de llauradors i llauradores que fomenten l’agricultura agroecològica.

El mercat de l’horta de Picassent és una oportunitat per a potenciar un model agroalimentari més just enfront dels reptes climàtics i econòmics actuals. Amb esta iniciativa, l’Ajuntament de Picassent es reafirma en el seu compromís amb la sobirania alimentària i la protecció de l’horta com a espai productiu i cultural de referència.

Oferta comercial

Qui visite el mercat de l’horta trobarà una àmplia varietat de productes frescos, elaborats i de temporada: fruites i hortalisses, formatges artesans, mel i melmelades, pa tradicional i cervesa.

Objectius de la iniciativa

Estos mercats perseguixen diversos fins: fer costat a les persones agricultores i elaboradores locals, incentivar el consum responsable i de proximitat entre la ciutadania, conservar el patrimoni agrari i les tradicions de l’horta i reduir l’impacte ambiental associat al transport d’aliments.

Suscríbete para seguir leyendo