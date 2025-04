Una tempesta amb graníssol danya els ametlers de Fontanars dels Alforins

L’optimisme inicial per les pluges acumulades en gener, març i abril, que van superar els 220 litres, s’ha vist entelat per la tempesta que va afectar, divendres passat, Fontanars dels Alforins. Els productors d’ametles d’esta localitat de la Vall d’Albaida s’enfronten ara a la incertesa després de patir danys estimats entre el 60 % i el 70 % de la producció a causa del graníssol.

Des de La Unió s’ha confirmat que la tempesta va afectar únicament esta localitat, sense provocar danys en altres parts de la comarca de la Vall d’Albaida.

Diversos factors s’han conjugat per a afectar negativament l’ametler. Les pluges durant la floració van impedir que les flors quallaren adequadament, la qual cosa afecta la futura collita. A més, les boires i la humitat generada van jugar un paper crucial en el desenrotllament del fruit. Encara que l’aigua va beneficiar altres cultius com la vinya i el cereal, va arribar en un moment crític per a l’ametler, just durant la floració.

El graníssol, conegut per la seua capacitat devastadora en qualsevol cultiu, també ha causat estralls, encara que la vinya, fins i tot en fase de brotada, ha resultat menys afectada.

El preu de l’ametla havia mostrat signes de recuperació després d’anys de declivi, impulsat en part per la importació massiva d’ametla californiana, que va afectar especialment l’ametla ecològica. La varietat marcona, però, es va mantindre estable entorn dels 5,75 euros per llavor. Els rendiments dels últims anys ja havien sigut inferiors a l’habitual a causa de la sequera, amb xifres al voltant del 20 %, enfront de la mitjana del 30 %.

A més, les cooperatives havien advertit sobre la vespa de l’ametler, una plaga que amenaça greument les collites i que ara se suma als desafiaments a què s’enfronten els agricultors d’ametles a Fontanars dels Alforins. A la Vall d’Albaida, l’ametler no és tan predominant com altres cultius com la vinya i l’olivera, destacant-se varietats com la guara, la vairo i la Lauranne.

Suscríbete para seguir leyendo