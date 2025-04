Tornen les pluges esta setmana a València

València comença la setmana prèvia a Setmana Santa amb un clima solejat i calor. Este dilluns 7 d’abril s’arribarà a temperatures de fins a 23 graus en les hores centrals del dia, amb mínimes que cauen fins als 15 graus a la nit. El sol brillarà durant tota la jornada per a donar pas a una nit un poc més fresca.

Un termòmetre marca 29 graus, este dilluns, en la plaça de l’Ajuntament de València / Miguel Ángel Montesinos

El dimarts dia 8 començarà a entrar un front nuvolós que deixarà els cels coberts, principalment a partir de la vesprada. Les temperatures es mantindran, amb 21 graus de màxima i 12 de mínima.

Els núvols es mantindran cobrint la ciutat de València durant tota la jornada del dimecres 9 d’abril, encara que sense amenaça de pluja. Les temperatures, igual que en els dies anteriors, seran suaus, entre els 12 graus de mínima i els 22 graus de màxima.

Pluja a partir de dijous

El dijous començarà amb núvols i deixarà, de bon matí, les primeres precipitacions de la setmana. El matí es presentarà amb un 80 % de probabilitat de pluja, que anirà disminuint a un 30 % al llarg de la jornada.

Este cap de setmana també serà plujós, amb una probabilitat alta de precipitacions previstes per a divendres, dissabte i diumenge. Les temperatures es mantindran estables els tres dies, amb 14 graus de mínima i entre 20 i 23 graus de màxima previsiblement.

Segon març més humit des de 1950

El mes de març de 2025 ha sigut fred i extremadament humit a la Comunitat Valenciana. La temperatura mitjana, 10,7 °C, és 0,6 °C inferior a la de la climatologia de referència (11,3), i la precipitació acumulada ha sigut de 174,9 l/m², que multiplica per 3,6 el del valor de la mitjana climàtica del període 1991-2020 (48,7 l/m²). Ha sigut el segon mes de març més humit, almenys, des de 1950, després de març de 2022.

No hi havia un mes amb caràcter fred a la Comunitat Valenciana des de febrer de 2023, fa més de dos anys. Les temperatures màximes van tindre un caràcter molt fred, amb una anomalia de -2.2 °C, i les mínimes van tindre un caràcter molt càlid, amb una anomalia de +0.9 °C.

La causa d’esta gran diferència s’explica per la gran nuvolositat i escassa insolació que hi ha hagut durant el mes, la qual cosa dona lloc a una baixa amplitud tèrmica (diferència entre màximes i mínimes) i a dies freds i nits relativament càlides. Març de 2025 ha sigut el segon amb menys insolació a la Comunitat Valenciana, almenys, des de 1983, després de març de 2022, que va ser un altre mes extremadament humit i amb escassa insolació. Hi ha hagut més hores de sol en ciutats europees com París, Brussel·les, Berlín, Ginebra, Londres o Praga, a on s’han superat les 200 hores de sol en març, que a Alacant, a on hi ha hagut 194,4 hores, Castelló de la Plana, a on n’hi ha hagut 156,5, o València, a on hi ha hagut 136,9 hores de sol.

Les precipitacions van ser persistents i generalitzades durant les tres primeres setmanes del mes, encara que van destacar els registres de la primera setmana i dels dies 17 i 18. Respecte al valor normal en cada punt, el mes es qualifica com molt humit en el 60 % del territori, humit en el 4 %, que es correspon amb zones del litoral, i extremadament humit en el 36 %.

Els màxims acumulats en el mes es van registrar a Benissili (la Vall de Gallinera), amb 558,7 l/m²; també s’han superat els 400 l/m² en altres observatoris de l’interior i de serres litorals de València, nord d’Alacant i Castelló.

Suscríbete para seguir leyendo