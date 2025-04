Les borses europees intenten recuperar el terreny perdut a l’espera de l’entrada en vigor dels aranzels de Trump

Les borses europees intenten recuperar el terreny perdut en la sessió d’este dimarts a l’espera de si el president estatunidenc, Donald Trump, complix la seua paraula i imposa des de demà els aranzels del 20 % a les importacions. Després d’iniciar la jornada en roig, l’Ibex 35 rebota un 0,40 % fins als 11.832 punts. La resta d’índexs de la regió seguixen el mateix camí: el francés CAC 40 guanya un 0,82 %; l’alemany DAX 30, un 0,90 %; el britànic FTSE 100, un 1,73 %; l’italià FTSE MIB, un 0,74 %, i l’Euro Stoxx 50, un 0,80 %.

Europa es contagia així per la remuntada dels índexs asiàtics: l’índex Nikkei 225 de la borsa de Tòquio, que arribava a pujar este dimarts més d’un 6 %, i per la de l’índex Hang Seng de la borsa de Hong Kong, que escalava un 1,16 %. La Xina va anunciar ahir que adoptarà “contramesures” si Trump suma un aranzel del 50 % a les importacions des de Pequín. El gegant asiàtic va amenaçar ahir d’imposar aranzels del 34 % als béns estatunidencs en represàlia per la guerra comercial iniciada pels Estats Units fa una setmana.

Els primers compassos de la sessió han tingut lloc després que la Comissió Europea anunciara una imposició d’aranzels de fins a un 25 % a partir del 15 d’abril a importacions estatunidenques, però no al bourbon i al vi. Es tracta d’una primera proposta dissenyada com a represàlia a la guerra aranzelària llançada per l’Administració Trump i que la Unió Europea començarà a recaptar de manera escalonada en tres fases (abril, maig i desembre). A Espanya, el Consell de Ministres té previst aprovar este dimarts un reial decret per a protegir l’economia espanyola del possible impacte de les tarifes declarades per l’Administració Trump.

En els primers compassos de la sessió, els majors ascensos dins de l’Ibex 35 els marcaven Acerinox (+5,57 %) i Grifols (+4,76 %), mentres que les majors caigudes eren per a Aena (-1,84 %) i BBVA (-1,57 %), condicionat per l’efecte “exdividend”.

En l’obertura del mercat borsari, el preu del barril de petroli de qualitat Brent, referència per al Vell Continent, se situava en 64,64 dòlars, un 0,67 % més, mentres que el Texas pujava un 0,72 %, fins als 61,14 dòlars. En el mercat de les divises, la cotització de l’euro enfront del dòlar es col·locava en 1,0975 “bitllets verds”, en tant que en el mercat de deute, l’interés exigit al bo a 10 anys escalava fins al 3,310 %.

Remuntada de les borses asiàtiques

La tornada als guanys va començar este dimarts a Àsia, a on les principals borses del continent aconseguien remuntar i esborrar parcialment les pèrdues acumulades. En este sentit, el selectiu Nikkei 225 de la borsa de Tòquio sumava un repunt del 6,03 % per a situar-se en els 33.012,58 punts, després de tancar ahir en mínims des d’octubre de 2023, mentres que l’índex Topix avançava un 6,26 %, fins als 2.432,02 punts bàsics.

Per la seua banda, els mercats de la Xina, que este dilluns havien reaccionat violentament a la baixa, cotitzaven en positiu, malgrat les amenaces de Trump de doblar els aranzels al gegant asiàtic amb la imposició d’una tarifa addicional del 50 % si Pequín no fa marxa arrere en la seua resposta a Washington.

D’esta manera, el selectiu Hang Sheng de la borsa de Hong Kong s’anotava una pujada de l’1,51 %, després de patir dilluns la seua pitjor sessió des de 1997, amb un enfonsament del 13,22 %, mentres que el selectiu de la borsa de Shenzhen pujava un 0,66 %, després de cedir dilluns un 9,66 % i el de la borsa de Shanghai avançava un 1,58 %, després de perdre dilluns un 7,34 %.

