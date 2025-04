Els valencians disparen els seus nivells d’estalvi en l’últim any

L’any passat va ser un bon any per a la butxaca dels valencians, que van aconseguir augmentar el seu volum d’estalvi de manera considerable, al mateix temps que reduïen els seus deutes. Tot això, en un exercici marcat, en el seu tram final, per la dana que va devastar la província de València el 29 d’octubre. Les últimes dades del Banc d’Espanya són concloents: els depòsits bancaris a la Comunitat Valenciana van ascendir, al tancament de 2024, fins als 142.452 milions d’euros, la qual cosa implica un augment del 5,6 % respecte de la xifra (134.858 milions) de desembre de 2023. Per tant, l’increment és de 7.594 milions.

Estalvi

Si es fa la comparativa intertrimestral, és a dir, el volum d’estalvi del 31 de desembre de l’any passat respecte del 30 de setembre (un mes abans de la riuada), s’observa un creixement molt rellevant de 2.126 milions des dels 140.326 milions que hi havia llavors. Les dades del Banc d’Espanya reflectixen que eixe augment de quasi 7.600 milions es repartix de manera bastant equitativa entre tres grups de depòsits: el sector públic passa de 6.072 a 8.167 milions d’euros en un any, l’estalvi a la vista ho fa de 109.474 a 111.810 milions, i els depòsits a termini, de 19.311 a 22.460 milions. Els depòsits dels valencians s’aproximen a un deu per cent del conjunt dels espanyols, que està situat en els 1,4 bilions d’euros.

Un ciutadà opera en un caixer automàtic / Francisco Calabuig

Al mateix temps que incrementaven els seus estalvis, els valencians feien el mateix amb els crèdits, la qual cosa implica una reducció general dels seus deutes, encara que, en este cas, el percentatge és molt inferior. En concret, de només quatre dècimes. I és que el volum de diners prestats pels bancs en l’autonomia al tancament de 2024 ascendia a 100.736 milions d’euros, amb un descens de 2.436 milions respecte a desembre de l’any passat. La xifra global representa un 8,3 % dels 1,2 bilions d’euros del total d’Espanya.

Oficines

Les dades del Banc d’Espanya posen en relleu, d’altra banda, l’estancament en la xarxa d’oficines, que va tindre, durant tot l’exercici, uns registres pràcticament similars. 2024 va acabar amb 1.701 sucursals a la Comunitat Valenciana, dos més que en setembre i sis menys que en el final de 2023. L’augment trimestral pot deure’s a una política un poc més expansiva per part d’entitats locals i a una contenció en els tancaments per part dels grans bancs.

Crisi

De totes maneres, la xarxa valenciana no té res a veure amb el moment àlgid d’esta, que es va produir al finalitzar 2008, l’any d’eclosió de la gran recessió, quan estava integrada per 5.061 establiments. En conseqüència, s’ha reduït en dos terços.

Suscríbete para seguir leyendo