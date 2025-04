La Generalitat sabia a les 20:30 hores del 29-O que hi havia morts per la dana

La Generalitat tenia preparat a les 19:34 hores del 29 d’octubre, dia de la dana, el document per a demanar el desplegament de l’UME en tota la província de València, però no es va enviar fins una hora més tard. Igualment, almenys a les 20:33 h, el Govern valencià ja tenia constància que la riuada ja havia provocat morts. També persones evacuades, ferides i atrapades. Així i tot, el president Carlos Mazón no va arribar al Centre de Coordinació d’Emergències fins a les 20:28 hores.

Així ho indica un document de la mateixa Generalitat al qual ha tingut accés Compromís, en el qual s’observa que el 112 tenia preparat l’informe per a sol·licitar el desplegament de l’UME en tota la província de València a les citades 19:34 hores, si bé este no es remet a la Delegació del Govern fins a les 20:35 hores, pocs minuts després de l’arribada de Mazón i de l’enviament de l’alerta massiva.

En l’informe, firmat pel subdirector d’Emergències, Jorge Suárez, a les 20:33 hores, se sol·licita l’ajuda de l’Exèrcit per inundacions en tota la província. Entre els “danys i conseqüències”, la Generalitat ja indica que hi ha morts, ferits, evacuats i atrapats, així com fallades en servicis essencials com la telefonia i el gas o en infraestructures de tota mena.

Detalls del document

El document, ja omplit, l’envia el mateix Suárez a la sala del 112 amb l’assumpte “Sol·licitud UME nova” a les 19:34 hores. I no es rebota per este compte del 112 al de la Delegació del Govern fins més d’una hora després, a les 20:35 hores. La sol·licitud es produïx, per tant, set minuts després de l’arribada de Mazón al Cecopi, segons va reconéixer en el seu moment la Generalitat.

El dubte és si en eixe lapse d’una hora és quan s’afig la constància de persones mortes o si esta s’incorpora poc abans de ser remesa a la Delegació del Govern.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha destacat la rellevància d’este informe i ha criticat eixa tardança. “Estan una hora esperant per a demanar ajuda a l’UME quan ja tenien ben clar que hi havia morts, atrapats i ferits”. El valencianista considera “extremadament greu” la dilació i considera que “denota l’absoluta descoordinació i la falta de diligència” de l’Administració autonòmica per a prendre decisions “en un moment en el qual els minuts eren tan importants”.

“Si el correu estava redactat a les 19:34 h vol dir que ja tenien notícies abans. En qualsevol cas, a eixa hora s’especifica ben clar” l’abast de la tragèdia. “Ja es tenia ben clara la gravetat de la situació”, diu per a rebatre l’apagada informativa que denuncia el Consell de Mazón.

A més, Baldoví recorda que en la primera compareixença pública per la dana de Mazón, passades les 21 hores, Mazón diu desconéixer si hi ha morts, un fet que només confirmaria passada la mitjanit. “Una de dos: o Mazón no s’assabentava o Mazón mentia. I qualsevol opció és molt greu”, ha remarcat.

