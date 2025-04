Macrooperació policial contra el narcotràfic a Xeraco

La Guàrdia Civil, en el marc de l’operació Satus, ha detingut els sis components d’un grup criminal dedicat al tràfic de drogues que actuava a Xeraco. Durant els registres domiciliaris practicats es van intervindre 72.000 euros en metàl·lic i 200 grams de cocaïna, entre d’altres.

Segons acaba d’informar la Comandància de la Guàrdia Civil de València a través d’un comunicat, la investigació, iniciada el mes de desembre passat, va permetre localitzar diversos domicilis que s’utilitzaven com a punts de venda i distribució de la droga. Es van dur a terme nombrosos dispositius de vigilància, en què els agents van observar com tots els dies acudien nombroses persones, a qualsevol hora del dia, per a proveir-se d’estupefaents.

Una vegada identificats tots els components del grup, els llocs emprats per a la venda i distribució, així com els llocs a on ocultaven els beneficis obtinguts amb l’activitat il·legal, es va procedir al seu registre.

Vehicles utilitzats per l’organització criminal a Xeraco / Levante-EMV

Es van practicar un total de sis registres domiciliaris, en els quals es van intervindre 71.935 euros en efectiu, 200 grams de cocaïna (equivalent a 600 dosis aproximadament) i diferents objectes utilitzats per a l’elaboració de les dosis. Van quedar bloquejats judicialment nombrosos comptes bancaris amb un import total de 43.000 euros. A més, s’han confiscat sis vehicles, quatre motocicletes, dos rifles, cinc escopetes, un revòlver amb munició, cinc arcs de precisió, bàscules de precisió i diversos telèfons mòbils.

El grup criminal desarticulat operava íntegrament a Xeraco. Per a no ser detectat per les Forces i Cossos de Seguretat, actuava d’una manera molt organitzada, liderat per un dels seus components.

La investigació, duta a terme per l’equip de Policia Judicial de Gandia, ha comptat amb la col·laboració d’altres unitats territorials de la companyia de Gandia, del Servici Cinològic de la Guàrdia Civil i del GRS de València i Lleó.

Per estos fets han sigut detinguts quatre hòmens amb edats compreses entre 54 i 79 anys, de nacionalitat espanyola i dos dones de la mateixa nacionalitat de 34 i 45 anys. Tres d’ells ja han entrat a la presó. Les diligències s’han entregat al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Gandia.

