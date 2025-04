Rodríguez redobla la pressió sobre el PP i situa el pacte de la Diputació en “risc imminent”

“Risc imminent”. Risc imminent de ruptura del pacte que sosté la Diputació de València. És el diagnòstic que ha deixat este matí Jorge Rodríguez, alcalde d’Ontinyent, exlíder provincial del PSPV i líder d’Ens Uneix i de la plataforma de partits independents que s’arremolina baix la marca Municipalistes. A més de tot això, Rodríguez és soci del PP, a qui va donar suport en la Diputació de València per a presidir la institució, un acord la cotització del qual s’està devaluant. No per pèrdua de sintonia entre Ens Uneix i Vicent Mompó, que seguix en màxims, sinó per la pèrdua de confiança amb un PP autonòmic cada vegada més “entregat” a Vox i que no està cuidant les relacions amb el seu soci, que no cuida “la lleialtat institucional”.

Eixa podria ser la radiografia del moment actual, que ha elevat la seua temperatura amb el pretext d’una iniciativa legislativa popular dels municipalistes per a abaixar el llistó electoral i que Ens Uneix sent que el PP ha boicotejat.

Després de la brega que es va organitzar ahir amb este assumpte, Rodríguez ha confirmat este matí eixes sensacions. En una entrevista en Les notícies del matí d’À Punt, qualifica de “malifeta” una esmena del PP a la llei de pressupostos, precisament ara, per a complicar la tramitació en les Corts de les ILP, un “veto” per als assumptes crucials que Ens Uneix vol introduir en l’agenda. “El que no entenem és que directament es boicotege el mecanisme”, ha dit.

Amb tot, el malestar de fons sembla un altre. I té més a veure amb el discurs de Mazón posterior a la dana, un “partit distint”. “Continuem pensant que necessitem que el PP no siga un PP entregat a Vox. Sempre hem posat esta línia roja a Vox”, assenyala, i afig que tractaran d’“esmenar des de la Diputació” les retallades que Mazón i Abascal han pactat al valencià, la memòria històrica, o la cooperació internacional. “Continuarem vigilants i crítics”, avisa.

Retrobament amb els socialistes

Fins quan? En l’equador de la legislatura, eixa és la qüestió. El disgust amb Mazón es complementa amb l’altre element necessari de l’equació: la reconciliació amb els socialistes. Rodríguez continua dolgut amb el PSPV de Ximo Puig. “Vam eixir de la Diputació emmanillats i convertits en uns empestats. En quatre anys en l’Ajuntament d’Ontinyent no he rebut un conseller que siga de Podem, Esquerra Unida o Compromís”, recordava.

En eixe sentit, parla d’un “problema d’estima”, però també dels esforços de Diana Morant per “descongelar” les relacions i de “si era possible o no un acostament”, una cosa de la qual van estar parlant la setmana passada durant un acte que la ministra va celebrar deliberadament a Ontinyent. “Com a mínim, està intentant-ho. No som el ploró de la classe que necessita que li facen cas, és una qüestió de dignitat”, insistix Rodríguez.

