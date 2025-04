Bernabé presentarà la seua candidatura a liderar el PSPV a València el 15 d’abril

El pas avant de Pilar Bernabé per a liderar el PSPV de la ciutat de València ja té dia: el 15 d’abril. Serà dimarts que ve, a penes 72 hores després que el PSPV de la província tanque el seu congrés, quan la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana confirme el que és un secret a veus: que optarà a dirigir el partit en el Cap i Casal i que, després d’això, aspirarà a l’alcaldia de la capital del Túria en les eleccions de maig de 2027.

Tal com va publicar Levante-EMV la setmana passada, l’equip de Bernabé tenia previst anunciar que faria el pas a dirigir el partit a València ciutat “en breu”, sense concretar terminis. Estos s’han accelerat i serà abans del que preveia l’equip de la dirigent socialista. En concret, dimarts que ve. Serà llavors quan oficialitze esta aspiració per a la qual ha sonat en els últims mesos i davant de la qual fins ara Bernabé no havia confirmat res.

El pas no serà una mera declaració formal sinó que ho farà, segons ha pogut saber este periòdic, amb un acte al costat de la militància en la Petxina. Serà una manera d’iniciar una carrera que té en el procés de la ciutat (que té la consideració de comarca i coincidirà amb la resta de congressos comarcals del partit) només el primer pas d’una estratègia que va més enllà i que posa els seus ulls en les eleccions de maig de 2027.

La delegada del Govern, Pilar Bernabé, es reunix amb el Club Espanyol del Rater Valencià / M. Á. Montesinos

Bernabé ha sigut una de les dirigents que més vol propi ha pres en el partit en els últims mesos. El seu paper com a delegada del Govern en la Comunitat Valenciana davant de la dana li ha servit per a rebre el suport directe del president del Govern, Pedro Sánchez, que no només l’ha elogiada públicament, posant com a exemple la seua gestió enfront de l’emergència, sinó que l’ha premiada internament nomenant-la secretària d’Igualtat del PSOE.

Quarta en l’escalafó

Este ascens va ser una de les sorpreses de l’últim congrés federal dels socialistes celebrat a Sevilla el mes de desembre passat. Bernabé, de fet, va haver de prendre un vol el mateix diumenge al matí per a poder arribar al conclave i rebre el reconeixement dels seus companys. La Secretaria d’Igualtat és el quart lloc en l’escalafó intern dels socialistes després de la pròpia secretaria general, la sotssecretaria que ocupa María Jesús Montero i el secretari d’Organització, Santos Cerdán.

Ara, este reconeixement intern per part de Ferraz tindrà també la seua extrapolació dins de l’organigrama de la federació valenciana. De fet, en esta era secretària d’Acció Institucional fins al passat congrés del PSPV de gener. El seu protagonisme intern havia provocat fins i tot que sonara com a alternativa a Diana Morant per a liderar la candidatura a la Generalitat. No obstant això, de moment, els seus passos queden vinculats a la ciutat de València, a on ja va ser regidora i a on els socialistes són encara la segona força política de l’esquerra.

Suscríbete para seguir leyendo