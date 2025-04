El Consell demana al Govern que la distribució de fons després dels aranzels es negocie “amb totes les autonomies”

Ajudes directes per a les empreses i asseure’s en la taula amb totes les autonomies. Eixes són les dos peticions que ha traslladat, davant dels mitjans, la consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Marián Cano, abans de la reunió convocada pel ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, amb les comunitats autònomes, per a dialogar sobre la política aranzelària de Donald Trump.

El pla del Govern

Una reunió en la qual el responsable de l’executiu central explicarà el pla de resposta a esta situació, enfront del qual Cano ha recordat que en la Comunitat Valenciana “tenim sectors amb major exposició”, com el calçat, la ceràmica o el biodièsel, amb un volum exportador que supera els 2.850 milions d’euros. “Per a nosaltres és important que esta veu s’escolte ací i que puguem traslladar el que els sectors ens han anat comentant”, ha afirmat Cano.

En concret, Cuerpo va assenyalar, la setmana passada, que l’impacte de les mesures des dels Estats Units pot ser “asimètric i distint” en cada comunitat autònoma, depenent de quin sector es veja afectat. “I ací elles són les que millor coneixen la seua pròpia realitat”, van afirmar des d’Economia. Sobre esta realitat, la consellera ha remarcat, este dijous, que des dels sectors econòmics valencians “ens han traslladat que hem d’exigir que es negocie des d’Europa amb una veu unida, forta i amb intel·ligència una posició que porte cap a la desescalada”. “No podem estar d’esquena a un mercat tan important com l’americà”, ha afegit la responsable del Consell.

Ajudes directes i negociació

D’altra banda, respecte a possibles reunions bilaterals amb altres territoris, Cano ha defés que la Comunitat Valenciana “és una comunitat exportadora, de pimes que vertebra en tot el territori”. Per això “entenem que, a l’hora de negociar esta distribució d’eixos fons, que seran necessaris, sol·licitarem ajudes directes per a les empreses i que s’ha d’asseure en la taula amb totes les comunitats. No es poden fer negociacions ignorant una part del territori”, ha conclòs.

Junts va anunciar dilluns que havia arribat a un acord amb el Govern perquè els 5.000 milions en avals destinats a empreses exportadores es distribuïren en funció del pes que cada autonomia té en el comerç exterior espanyol amb els Estats Units. Així, Catalunya acapararia un 25 % del total, mentres que a la Comunitat Valenciana li correspondria quasi el 16 %, tal com va publicar este diari. És a dir, uns 800 milions derivats de les seues vendes de 2.850 milions al país nord-americà.

