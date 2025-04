Bernabé rebutja pronunciar-se sobre la declaració de Pradas i insistix en la “responsabilitat política” de Mazón

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha rebutjat pronunciar-se sobre la declaració de l’exconsellera Salomé Pradas davant de la jutgessa que investiga la gestió de la dana del 29 d’octubre, i ha insistit a centrar l’atenció, en “l’àmbit polític”, en la responsabilitat del “màxim responsable” de la regió, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, que encara “no ha dit què estava fent el dia més catastròfic”.

“No sé quins seran els termes de la seua declaració i, com bé li dic, l’àmbit judicial està en el jutjat de Catarroja i cal deixar que discórrega”, ha exposat Bernabé en declaracions als mitjans, este divendres, en la presentació de l’operació especial de trànsit de Setmana Santa.

La delegada ha demanat “centrar-se en l’àmbit polític”, perquè Salomé Pradas, ha argumentat, en este moment “estarà en l’àmbit judicial i ací es podran dirimir les responsabilitats”. Però en “l’àmbit polític” l’anterior responsable de Justícia i Interior de la Generalitat ara mateix ja “no és consellera”. Per això mateix, ha assegurat: “No faré valoracions al respecte”.

Dit això, ha sostingut: “La valoració la faig en l’àmbit polític i torne a insistir. El màxim responsable de la Comunitat Valenciana no li ha dit als valencians i a les valencianes què estava fent el dia més catastròfic de la Comunitat fins a les 20:28 hores”.

Mateo L. Belarte

D’altra banda, preguntada pels missatges de l’exnúmero dos d’Emergències, Emilio Argüeso, durant el dia de la dana, en els quals va assegurar, a les 14:44 hores, que els barrancs “estan a punt de col·lapsar”, Bernabé ha argumentat: “Tota la Comunitat Valenciana, tots els valencians i les valencianes i tot Espanya sap perfectament distingir entre el que són les responsabilitats judicials, que estan en l’àmbit judicial, i les responsabilitats polítiques”.

I sobre estes últimes, ha subratllat, “s’han d’assumir pels qui han de respondre què van fer el 29 d’octubre, en el dia més catastròfic de la Comunitat Valenciana”. Per esta mateixa raó, ha argumentat que al “màxim responsable” de l’autonomia, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, “cal preguntar-li i ha de respondre amb dignitat què va fer fins a les 20:28 hores” del 29-O.

“De moment, no ho hem escoltat i eixa és la responsabilitat política per la qual tots els valencians li estan demanant al senyor Mazón que dimitisca, que se’n vaja i que genere la pau i que done la possibilitat que els valencians i les valencianes puguem passar pàgina”, ha insistit.

“Col·laborar amb la investigació”

Finalment, preguntada per com afronta la seua declaració dilluns que ve com a testimoni davant de la jutgessa de la dana, ha assegurat que la seua voluntat és “donar-li tota la informació que requerisca” i “col·laborar amb la investigació”.

“Explicaré el que crec que tots vostés i que tot Espanya sap, perquè he dit des del primer moment el que vaig viure, el que vaig presenciar i per descomptat li ho faré saber a la senyoria. I col·laboraré amb la justícia, com col·laboraran tots els organismes de l’Estat que siguem requerits per a atendre les preguntes de la jutgessa”, ha assenyalat.

