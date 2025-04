CaixaBank ratifica davant dels accionistes la seua seu social a València

El president de CaixaBank, Tomás Muniesa, ha ratificat, davant de la junta d’accionistes de l’entitat, que la seu social del banc es mantindrà a València, a on va ser traslladada l’octubre de 2017 per la deriva independentista catalana.

Muniesa ha recordat que la Fundació La Caixa, principal accionista del banc, va decidir recentment traslladar la seua seu a Barcelona des de Palma, tal com ho havia fet prèviament el Banc Sabadell. En la seua opinió, es tracta d’una “decisió sobirana que respectem absolutament”.

Tot seguit, ha recordat el trasllat de seu de 2017 i com eixa mesura es va ratificar en 2021 després de la fusió amb Bankia. Amb un domicili social en la capital del Túria i dos seus operatives a Barcelona i Madrid. Esta referència l’ha rematada expressant que “ens ompli d’orgull ser un banc de referència a la Comunitat Valenciana”.

Goirigolzarri

En la seua primera intervenció com a president, Muniesa ha tingut paraules de reconeixement per al seu antecessor, José Ignacio Goirigolzarri. El banquer ha assegurat, d’altra banda, que encara és prompte per a quantificar l’impacte de la guerra aranzelària de Trump, però ha expressat la seua confiança en l’economia espanyola.

Així mateix, ha anunciat que CaixaBank repartirà amb càrrec a 2024 un dividend de 43,5 cèntims per acció, amb un augment de l’11 % respecte a l’any anterior. En total, 3.096 milions, el 53,5 % del benefici consolidat.

