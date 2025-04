Ford manté l’aposta del nou cotxe per a Almussafes malgrat la tensió aranzelària

Malgrat els atacs aranzelaris duts a terme per l’Administració Trump cap a tots aquells cotxes que no es produïsquen als Estats Units, Ford continua insistint en el seu compromís de portar un nou cotxe —la producció i les vendes del qual seran globals— a la factoria d’Almussafes a partir de 2027. Eixa és la línia que ha defés este matí el president de Ford España, Jesús Alonso, que ha destacat en una trobada celebrada a Catarroja al costat del ministre d’Indústria, Jordi Hereu, que, malgrat la pujada tarifària al 25 % a les exportacions de vehicles que es realitzen al país nord-americà, “nosaltres continuem treballant amb el nostre projecte i esperant que això es vaja aclarint en els pròxims mesos”.

“No podem parar”

I és que, seguint la línia que ja van apuntar a este diari fonts de la firma fa poques setmanes, Alonso ha destacat que encara que no hi ha claredat sobre el futur, “no podem parar i estar parant un mes darrere l’altre”. En eixa mateixa visió, des de la marca de l’oval ja van apuntar a finals de març que este tipus de decisions “les basem en molts factors, no només en els aranzels”.

Esta garantia del manteniment dels seus plans resulta important per a donar certitud a una planta que en 2024 va viure el pitjor any productiu de la seua història i que, hui dia, es manté immersa en un ERTO RED —un mecanisme que ha evitat l’acomiadament de 1.000 treballadors per falta de càrrega de treball— que està limitant encara més eixos ritmes de fabricació. No en va, d’eixe cotxe multienergia, les informacions donades per la companyia són que es produiran unes 300.000 unitats cada any amb l’objectiu que este vehicle trobe mercat de venda a tot el món, inclòs el país nord-americà. D’ací ve que una pujada aranzelària haja projectat algunes ombres sobre si estos plans inicials es poden veure trastocats en veure’s limitat el volum de vendes estimades per al país nord-americà.

Sense implicacions actuals

Més enllà del nou cotxe, Alonso també ha recordat que hui dia la política aranzelària impulsada per Trump no té cap implicació per a les exportacions de cotxes Ford des d’Espanya, una circumstància explicada per l’adeu que va tindre a finals de 2023 la furgoneta Transit americana que es fabricava a Almussafes.

