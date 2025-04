Pradas es descarrega de responsabilitat en la dana, diu que no dirigia res, que no tenia experiència en emergències i responsabilitza Basset

L’exconsellera de Justícia i Emergències Salomé Pradas s’ha descarregat de responsabilitat en la gestió de la catastròfica dana del passat 29 d’octubre i ha assegurat, davant de la jutgessa instructora, que ella no dirigia res i que no tenia experiència ni coneixements en emergències.

Pradas ha comparegut este divendres en el Jutjat d’Instrucció número 3 de Catarroja, en qualitat d’investigada, per a declarar per la seua gestió de la dana. Ha volgut respondre únicament a les preguntes formulades pel seu advocat i la seua declaració ha començat a les 10:15 hores, visiblement emocionada, segons fonts consultades per Europa Press.

L’exconsellera ha començat explicant les persones que componien el Centre de Coordinació Operatiu Integrat (Cecopi) i, després d’això, ha manifestat que no tenia experiència ni coneixements en emergències. També ha assegurat que ella no dirigia res.

A més, l’exconsellera ha explicat que hi ha molts tècnics que s’han de coordinar per a atendre esta classe d’emergències, entre ells autonòmics i del Govern central, i ha assegurat que el director del comandament avançat era José Miguel Basset, exinspector en cap del Consorci Provincial de Bombers.

L’exconsellera ha acudit als jutjats a les 9:17 hores entre crits d’“assassins” i “Mazón dimissió”. A la seua arribada, els manifestants han fet sonar una sirena. Seguidament, víctimes i familiars s’han abraçat i han començat a plorar preguntant als polítics “a on estàveu a eixes hores”.

L’arribada de l’exconsellera Pradas i Argüeso per a declarar com imputats per la gestió de la dana

Pradas ha arribat a la Ciutat de la Justícia davant d’una gran expectació mediàtica i, preguntada per si podia atendre els mitjans, ha contestat que ho faria a l’eixida, igual que el seu advocat, Eduardo de Urbano.

La concentració de familiars i víctimes de la riuada, així com associacions, s’ha començat a veure en la Ciutat de la Justícia passades les 8:30 hores. Portaven pancartes en les quals es podia llegir “Assassins”, “Justícia per al meu marit i els meus fills”, “Els nostres familiars han mort per la vostra incompetència” o “Mazón dimissió. Associació Víctimes de la Dana”.

Suscríbete para seguir leyendo