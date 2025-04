Mazón demana a Sánchez una reunió urgent a València sobre la recuperació després de la dana

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha remés una carta al president del Govern, Pedro Sánchez, en la qual li planteja “la necessitat urgent” de mantindre una reunió per a tractar la recuperació després de la dana, que podria ser en la seu de la presidència del Consell, el Palau de la Generalitat.

En la carta, datada el passat 9 d’abril i facilitada este dilluns per Presidència de la Generalitat, Mazón afirma que no és necessari “enumerar totes les bondats que suposa un model integrat de resposta” i sol·licita a Sánchez “encaridament” que prenga les disposicions necessàries perquè es constituïsca una comissió mixta interadministracions.

Una nova comissió mixta interadministracions

L’objectiu d’eixa comissió, afig, és garantir “una actuació robusta, adequada, oportuna i coordinada, que siga percebuda pel conjunt de la ciutadania com la resposta que es mereix dels seus respectius governs actuant amb una sola voluntat i una sola veu”.

Mazón exposa que el passat 21 de març es va presentar a la societat espanyola i, particularment, a la valenciana, el diagnòstic sobre els efectes de la dana del passat octubre.

Indica que eixe diagnòstic oficial constituïx “un primer pas imprescindible”, el de disposar del “coneixement integral, detallat i extens de tots els elements danyats per la catàstrofe climatològica al costat de la valoració de la seua restitució”, a més de la seua millora davant de futures situacions similars.

El president assenyala que este informe és el final de la primera fase del pla marc de recuperació econòmica i social per a escometre de manera integrada totes les acciones responsabilitat d’esta Administració autonòmica, i identificar les que excedixen este marc competencial i han de ser executades per altres administracions.

“En este moment, el cos del pla marc per a la recuperació econòmica i social es troba en fase de redacció. Per això, considere que és el moment més adequat i oportú per a posar en comú tots els esforços dedicats a retornar la normalitat i l’esperança als nostres compatriotes”, assenyala Mazón en la seua carta a Sánchez.

