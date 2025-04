Morant titla d’“efectes especials” la petició de Mazón de reunir-se amb Sánchez

La ministra de Ciència i líder del PSPV, Diana Morant, ha restat importància a la carta remesa pel cap del Consell, Carlos Mazón, al president del Govern, Pedro Sánchez, per a celebrar una reunió bilateral en el Palau de la Generalitat amb la qual impulsar, segons demana el baró popular, una “comissió mixta” sobre els treballs de reconstrucció de la dana. Una cosa que el Govern s’ha afanyat a remarcar que “ja existix”, en al·lusió a les comissions de treball Generalitat-Govern activades a inicis de novembre.

Insistint en eixa mateixa línia de desunflar la iniciativa plantejada per Mazón, Morant ha considerat que es tracta d’una “nova ocurrència” del president, una cortina de fum per a desviar el focus de la Ciutat de la Justícia, a on estos dies declaren ja alguns destacats dirigents polítics.

En este sentit, la de Gandia ha afirmat que “estem davant d’una nova ocurrència del senyor Mazón perquè se’ns oblide que divendres vam escoltar l’exconsellera d’Emergències [Salomé Pradas] dir que no tenia ni idea del seu treball, i el seu número dos [Emilio Argüeso] contar que, davant de l’avís de col·lapse dels barrancs, la vicepresidenta només li va dir ‘jopé, si necessites alguna cosa, ens dius’”.

Mazón, “en la reconstrucció de la seua imatge”

Morant ha afegit que “sabent el que estava passant, la vicepresidenta de Mazón no va prendre cap mesura per a les residències de la zona i va preferir anar-se’n a donar uns premis”. “El Consell de Mazón està en la reconstrucció de la seua pròpia imatge”, ha insistit.

“Està intentant fer efectes especials”, ha assenyalat la socialista sobre la carta per a remarcar, en al·lusió evident a Mazón, que, “mentres uns estan en la seua reconstrucció personal, el Govern d’Espanya està treballant en la reconstrucció de les zones afectades i hui dia ja ha transferit 5.000 milions d’euros per als afectats per la dana i els ajuntaments”. La secretària general del PSPV ha afegit que “el Govern d’Espanya ha tingut i té l’absoluta convicció de continuar treballant pels veïns afectats, però no té a ningú a l’altre costat”.

Finalment, Morant ha lamentat que “no hi haja ningú al timó en la Generalitat Valenciana” i ha subratllat que “estan més pendents a inventar maniobres de distracció per a tapar l’escàndol que suposa que ningú prenguera cap decisió quan els qui estaven al capdavant de l’emergència sabien el que estava passant”.

