Oliva presenta la gran festa de la poesia

La Casa de Cultura d’Oliva ha acollit la presentació oficial de la vintena edició del Festival de Poesia d’Oliva, la Poefesta, que tindrà lloc el 9 de maig a les 20 h en el centre polivalent d’esta localitat.

A la presentació van assistir la directora general del Llibre, del Còmic i la Lectura del Ministeri de Cultura, Maria José Gálvez; la directora de la Poefesta, Àngels Gregori; l’alcaldessa d’Oliva, Yolanda Pastor, i també l’escriptor José Teruel, biògraf de Carmen Martín Gaite, perquè enguany la Poefesta també vol celebrar el centenari de l’escriptora valenciana.

En esta edició, els poetes participants seran Josep Piera, Antònia Vicens, Patxi Zubizarreta, Benjamín Prado, Lebo Mashile, Jeannete Clariond i Eva Baltasar. I tots ells, conduïts pel també poeta Mario Obrero. L’actuació final estarà a càrrec de José Mercé, que oferirà un repertori basat en els poetes de la Generació del 27.

Segons va explicar l’alcaldessa, “l’artista ja va ser present en la Poefesta en un any difícil, com va ser el de la pandèmia, però llavors molta gent es va quedar sense poder asistir, perquè, de seguida, es van esgotar les localitats. Per això, enguany l’hem volgut tornar a convidar, perquè tota la gent que es va quedar amb les ganes puga gaudir de la seua actuació”.

La Poefesta d’enguany també recuperarà la Poefesteta el dimecres 7 de maig, amb l’actuació poètica de Dani Miquel i que comptarà amb la participació de tots els col·legis d’Oliva.

Àngels Gregori, directora de la Poefesta, va expressar la seua satisfacció per esta nova edició del festival de poesia. “Una vegada més, estem demostrant que l’Ajuntament d’Oliva és un model i un exemple de suport a la cultura. Estem contents també per la complicitat del Ministeri de Cultura, de l’Associació de Comerciants d’Oliva i també dels centres educatius, als quals sempre hem tingut en compte. Cal destacar també, com ha fet l’alcaldessa en el seu discurs, la qualitat i també els diferents accents, la riquesa i la diversitat lingüística que també tindrà esta edició de la Poefesta”.

María José Gálvez, directora general del Llibre, del Còmic i la Lectura del Ministeri de Cultura, va destacar la importància d’este esdeveniment cultural. “Des del Ministeri de Cultura, estem molt satisfets de presentar la Poefesta, sobretot per l’aliança i la complicitat que estem demostrant amb l’Ajuntament d’Oliva, també pel nivell dels poetes que tindrà l’edició d’enguany, alguns d’ells reconeguts, per exemple amb els Premis Nacionals. I, per descomptat pel seu homenatge a l’escriptora Martín Gaite, al més pur estil Nova York, a on va començar la celebració organitzada pel Ministeri”.

Yolanda Pastor, alcaldessa d’Oliva, va donar les gràcies tant a Àngels Gregori com a la regidora de Cultura, Teresa Tur, “per tot el treball que estan fent en l’organització de la Poefesta. També vull agrair al Ministeri de Cultura, sobretot a la seua directora general del Llibre, Maria José Gálvez, tot el seu suport i col·laboració en la nostra Poefesta. I també vull mostrar la meua satisfacció per la recuperació, enguany, de la Poefesteta. Una festa que ja vam fer quan jo era regidora d’Educació i que enguany recuperarem el dimecres 7 de maig, jornada en què reunirem en el carrer Major més de dos-cents xiquets. Un acte molt important per a nosaltres perquè els xiquets són els futurs lectors del nostre poble”.

