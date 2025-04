L’esquerra protegix Bernabé davant dels atacs de PP i Vox: “Sí que hi havia informació”

La declaració com a testimoni de Pilar Bernabé, delegada del Govern, davant de la jutgessa de la dana no ha trencat els blocs polítics a la Comunitat Valenciana. Mentres el Consell, del PP, i Vox, ha eixit en tromba a acusar la socialista d’haver “mentit” durant sis mesos després que admetera que en el Cecopi no es va parlar del barranc de Poio fins a les 19:00 hores, el PSPV i Compromís han tractat de desmuntar eixa interpretació i han eixit en defensa de Bernabé, mantenint de pas la responsabilitat de l’emergència sobre els muscles de la Generalitat.

El síndic socialista en les Corts, José Muñoz, visiblement enfadat, ha acusat el Consell de Carlos Mazón de “manipular” les paraules de la delegada en seu judicial. “Han de recórrer a la mentida”, ha lamentat el del PSPV, que ha acusat la Generalitat de recolzar-se en “pseudomitjans” per a difondre les seues tesis. “Els pseudomitjans falsegen la informació i esta s’amplifica pel president, els comptes del PPCV i els mitjans institucionals”.

Muñoz ha rebatut eixa suposada falta d’informació sobre el Poio agitant l’alerta hidrològica decretada per Emergències de la Generalitat en esta rambla a les 12:20 hores del 29 d’octubre, que ha portat impresa a la seua compareixença posterior a la Junta de Síndics. El portaveu ha llegit el fragment en el qual diu: “Es rep de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer avís d’augment de cabal en la rambla de Poio amb un registre de 264 metres cúbics per segon en l’aforament de Riba-Roja. S’activa l’alerta hidrològica en els municipis riberencs de la rambla”.

Així mateix, ha fet referència al pla d’inundacions de la C. Valenciana, que assenyala que la Generalitat ha de “notificar, fer seguiment, mobilitzar recursos propis i demanar-ne altres, vigilar i informar la delegació i la subdelegació del Govern”, ha dit insistint en eixa obligació autonòmica d’informar l’executiu central.

“Com poden dir la consellera [Salomé Pradas] i Mazón que no tenien informació si a les 12:20 hores hi ha una alerta hidrològica emesa per la CHX i reconeguda en document oficial per Emergències, que en virtut del pla d’inundacions té l’obligació de prendre mesures i no en va prendre cap?”, s’ha preguntat el portaveu socialista, que ha recordat que, a més, la Generalitat “va desmobilitzar” els bombers forestals que vigilaven el Poio a les 15:00 hores d’eixe mateix dia.

“No cap la mentida en això, és evident que la CHX, la delegada i les agències van actuar amb diligència i eficiència, però va haver-hi una absència generalitzada en l’assumpció del comandament únic per part de Pradas i de Mazón, que estava desaparegut en El Ventorro i de sobretaula i no va arribar fins a les 20:28 hores” al Cecopi.

No ha sigut només el PSPV. També Compromís s’ha col·locat del costat de la delegada del Govern. El seu síndic, Joan Baldoví, ha volgut “remarcar” també eixa alerta hidrològica de les 12:20 hores en el Poio, que ha recordat que va ser emesa pel mateix Govern autonòmic a través d’Emergències. “El centre mateix d’Emergències emet l’alerta i envia els bombers, que després retira inexplicablement. Això tanca moltes especulacions”, ha indicat.

Baldoví no s’ha quedat ací i ha recordat altres senyals que no va saber veure la Generalitat: “Al migdia, Utiel estava inundada; l’Exèrcit per allí i en el 112 es rebien entre 1.000 i 2.000 telefonades per hora… S’ha de ser bastant descurat o incompetent per a no saber el que estava passant en eixos moments”, ha resolt.

