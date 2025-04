Masymas creix un 4,6 % al registrar unes vendes de 420,8 milions d’euros i arriba a les 115 botigues en 2024

Masymas Supermercados va facturar, l’any passat, 420,8 milions d’euros, una xifra de negoci que suposa un increment del 4,6 % en comparació amb els resultats de 2023, mentres que en volum va créixer un 3 %. La firma de la distribució comercial dirigida per José Juan Fornés ha arribat ja als 115 supermercats en tota la Comunitat Valenciana i a Múrcia —el seu lloc d’expansió comercial—, entre els quals hi ha 34 establiments amb l’ensenya masymas basic (botigues de menys grandària).

La companyia, que té seu social a Pedreguer i compta amb 2.740 treballadors, ha continuat invertint en la seua xarxa d’establiments, destinant 10 milions d’euros a les obertures i reformes de botigues. En este sentit, ha inaugurat dos nous supermercats a Alacant (Isla de Corfú) i el Grau de Castelló, a més de dur a terme una reforma integral a Xixona. La cadena també ha continuat ampliant la secció “Cuina”, a on diàriament s’elaboren plats casolans per a emportar basats en la dieta mediterrània. Actualment, hi ha 25 botigues que compten amb este servici.

Conseqüències de la dana

L’any 2024 també ha estat marcat per les conseqüències de la dana de València, la qual cosa ha portat l’empresa a invertir en la reobertura de les botigues de les localitats afectades, així com a col·laborar amb donacions a les autoritats i entitats solidàries.

Botiga de masymas a Alacant, en una imatge recent / Levante-EMV

“La sostenibilitat i la innovació han marcat el caràcter de les accions dutes a terme per la cadena en 2024 i que seguiran en 2025”, asseguren fonts de la companyia. Temes com l’eficiència energètica, plantes fotovoltaiques en botiga i carregadors elèctrics per a vehicles formen part del nou model de botiga masymas. També s’ha incrementat la inversió, fins als 1,8 milions d’euros, en accions contra el desaprofitament alimentari, evitant la pèrdua de 2.500 tones d’aliments durant 2024. Estes accions no només beneficien els consumidors, sinó que també reforcen el compromís de l’empresa amb el medi ambient i la sostenibilitat.

Previsions per a 2025

Entre les previsions per a 2025, Juan Fornés Fornés S.A. invertirà 15 milions d’euros, dirigits, entre altres, a la inauguració de tres nous establiments, un a Dénia, un altre a Las Torres de Cotillas —els dos inaugurats recentment— i un altre a Calp, actualment en fase de construcció.

Suscríbete para seguir leyendo