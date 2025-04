Mazón va telefonar a Bernabé des d’un telèfon desconegut

L’activitat telefònica de Carlos Mazón durant les hores crítiques de la dana del 29 d’octubre, en les quals encara es desconeix el seu parador quasi sis mesos després, continua fent parlar. La delegada del Govern, Pilar Bernabé, va aportar ahir davant de la jutgessa nova informació com que el president li va telefonar des d’un número que la socialista no tenia registrat entre els seus contactes. Ho va fer, segons va sostindre Bernabé, a través d’una telefonada de Whatsapp i perquè el seu terminal habitual “se li havia desbaratat”. Cal recordar que la Generalitat ha assegurat, davant de sol·licituds d’informació registrades en les Corts per l’oposició, que Mazón no té mòbil personal, evitant, així, haver d’aportar la seua geolocalització durant eixa fatídica vesprada.

La delegada del Govern va confirmar durant la seua declaració d’este dilluns davant de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, en la qual té l’obligació de dir la veritat, que el cap del Consell li va telefonar des d’un número que desconeixia perquè tenia “problemes” amb el seu telèfon. “Em va dir que se li havia desbaratat el telèfon i que li havia intentat localitzar la vicepresidenta tercera [del Govern central, Teresa Ribera, que estava a Brussel·les], però que no havia pogut contactar per problemes amb el seu terminal”.

Mazón la va informar durant la seua xarrada sobre eixos intents fallits per a comunicar-se amb la ja exvicepresidenta i exministra i li va demanar que li transmetera que hi havia “coordinació” entre els representants del Consell i els del Govern central, sempre segons la declaració mantinguda ahir per Bernabé davant de la jutgessa.

Una altra volta el registre telefònic

Va ser la mateixa Ribera qui va revelar en novembre eixos intents sense èxit d’entaular una conversa amb el cap del Consell, un extrem que el president, en un dels seus primers canvis de versió, primer va negar i posteriorment va atribuir també a la mala cobertura que hi havia en el Centre de Coordinació d’Emergències de l’Eliana. Eixe nou gir va obrir, al seu torn, nous forats en el seu relat mesos després, quan Mazón va presumir de no haver arribat al Cecopi (Centre de Coordinació Operativa Integrat) fins a les 20:28 hores, la qual cosa implicaria que quan va adduir eixes fallades de cobertura no estava encara a l’Eliana.

L’hora de la telefonada de Mazón a Bernabé no va transcendir, però de l’explicació de la delegada es deduïx que va ser a partir de les 20:00 hores, quan ja s’havien produït eixos intents de telefonada de Ribera al president i el seu equip. Tampoc es va concretar el número de telèfon alternatiu des del qual es va entaular la comunicació.

