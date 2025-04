Camps ultima el llançament de la seua candidatura per a presidir el PPCV

Francisco Camps ultima el llançament de la seua candidatura per a tornar a liderar el PP valencià. Lliure de causes judicials i després de mesos recorrent el territori amb desenes d’actes en els quals ha reunit centenars d’afiliats i simpatitzants, Camps està a punt per a fer un pas avant i anunciar la seua candidatura per a presidir el PPCV. El recorregut lògic seria que, en cas d’aconseguir eixe objectiu, el popular es presentara després com a cap de llista a la Generalitat quasi 15 anys després de la seua dimissió. Però vol anar pas a pas i no obrir fronts innecessaris amb l’actual direcció autonòmica.

L’objectiu del tour de Camps era al principi difús, però ha anat prenent forma coincidint amb les hores més baixes de Carlos Mazón. Ara, el llançament de la candidatura ja té data i lloc: el 10 de maig en el Veles e Vents de València. L’entorn de Camps ha organitzat per a eixe dia un gran acte en el qual asseguren tindre ja més de 1.400 assistents confirmats. Esperen rondar els 1.500. Eixa serà la clau, l’afluència. De moment, les sensacions són bones, perquè l’organització ha hagut de canviar la seu després de quedar-se xicoteta la que s’havia triat en un inici.

Fonts pròximes a l’expresident confirmen a Levante-EMV que si es complixen els pronòstics i Camps veu que hi ha aigua en la piscina (simpatitzants en la sala, en este cas), saltarà de cap. “Si se sent amb suports, anirà amb totes les conseqüències”, assenyalen. Si la convocatòria punxa, però, és probable que el popular inicie un replegament i module les seues aspiracions orgàniques.

La gira de Camps va començar després de la seua exoneració en la seua última causa judicial pendent, el maig de 2024. L’expresident ja va avisar, eixe mateix dia, de la seua voluntat de tornar a la primera línia política, un extrem que no va entusiasmar el PP d’un Mazón que llavors (estiu de 2024) surfejava l’ona de la popularitat. Però va arribar la dana i ho va canviar tot, començant per la situació política de l’actual cap del Consell.

A mesura que la figura de Mazón anava debilitant-se pel seu paper durant l’emergència que va deixar 228 morts, els missatges de Camps han anat prenent forma, i, davant de la possibilitat d’un relleu en la direcció del PPCV imposat per Génova, l’expresident va començar a pressionar per a la celebració del congrés autonòmic, que, per estatuts, tocaria este estiu, però que la direcció nacional s’inclina per aparcar per a no avivar el debat successori en un context molt delicat.

L’exalcalde Lorenzo Agustí organitza un sopar en la seua casa amb Camps com a protagonista / Francisco Calabuig

Portaran el pols a Génova

La idea era clara, però Camps mesurava els temps i mantenia alguns interrogants. Així, fins ara ha evitat proposar-se com a candidat en eixe hipotètic congrés per a elegir el president autonòmic, en el qual tampoc és clar que concórrega Mazón. Tampoc havia anat a la guerra contra l’actual cap del Consell, al presentar-se com un home “de partit” a la recerca de la reactivació d’un PPCV “pansit” des de fa una dècada, segons ell mateix ha dit en les últimes setmanes.

L’acte del 10 de maig serà una altra cosa. Serà una “prova de foc” definitiva perquè Camps mesure la seua força interna. Si ronden les 1.500 persones, com preveu el seu entorn, el pas avant serà una realitat i llançarà la seua candidatura, segons les fonts consultades, que asseguren que el “campsisme” redoblaria la pressió per a la celebració del congrés autonòmic com més prompte millor.

Ho faria fins i tot davant de la direcció nacional del PP a Madrid, que és la que té la potestat d’activar el conclave. L’entorn de Camps exhibix la seua escassa convicció que accedisquen a convocar el congrés en l’escenari actual “llevat que es vegen forçats” i anuncien per això possibles mesures de pressió per a reclamar davant de la seu nacional la celebració del congrés autonòmic.

Un pla de govern

Amb la vista posada a retornar al Palau, Camps prepara, per al 10 de maig, un discurs amb més càrrega política. La previsió que trasllada el seu cercle pròxim és que serà una intervenció ja en to de candidat, en la qual exhibirà les que serien les seues principals línies d’actuació si reconquerira el partit. No serà ja un programa electoral, però més o menys.

Així, s’espera que aporte algunes pinzellades sobre alguns temes als quals dona prioritat i que segons el seu entorn ara mateix són “la vivenda, la immigració, l’educació i la família”, entre d’altres.

