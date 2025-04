Els estats membres de l’OMS arriben a un acord per a abordar futures pandèmies

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha anunciat, este dimecres de matinada, que els estats membres han arribat a un acord per a abordar futures pandèmies amb la finalitat d’evitar la situació viscuda durant la covid-19, que haurà de rebre en maig el vistiplau de l’Assemblea Mundial de la Salut, òrgan decisori de l’organisme.

“Les nacions del món han fet història hui a Ginebra. Amb este consens, no només han establit un acord generacional per a un món més segur, sinó que també han demostrat que el multilateralisme continua vigent i que, en el nostre món dividit, les nacions encara poden col·laborar per a trobar punts en comú i una resposta comuna a amenaces compartides”, ha declarat el director general de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Durant la seua intervenció, ha donat les gràcies als estats membres de l’OMS i als seus equips negociadors per “la seua visió de futur, compromís i incansable labor”. “Esperem amb interés la consideració de l’acord per part de l’Assemblea Mundial de la Salut i esperem la seua adopció”, ha afirmat.

Els estats membres de l’OMS van establir el desembre de 2021, durant la pandèmia de covid-19, un òrgan negociador intergovernamental per a redactar i negociar un instrument internacional per a enfortir la prevenció, preparació i resposta davant de les pandèmies. Des de llavors, han portat a cap tretze rondes formals de reunions i “nombroses negociacions informals i intersessionals”.

El text elaborat inclou establir un sistema d’accés de patògens i compartir beneficis, prendre mesures concretes per a la prevenció de pandèmies, construir capacitats d’investigació i desenrotllament geogràficament diverses, facilitar la transferència de tecnologia i coneixements, mobilitzar una força laboral nacional i mundial capacitada, establir un mecanisme financer de coordinació, o establir una cadena de subministrament i xarxa logística mundial.

La proposta garantix la sobirania dels països per a abordar qüestions de salut pública dins de les seues fronteres i establix que l’OMS no tindrà cap autoritat per a dirigir o ordenar lleis i polítiques nacionals, ni obligar els Estats a adoptar mesures específiques, com prohibir o obligar a acceptar viatgers, imposar vacunacions o tractaments, ni implementar confinaments.

