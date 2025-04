González Pons es reforça a Brussel·les i deixa càrrec a Génova

Esteban González Pons tornarà a ser el portaveu del PP en l’Europarlament després de l’elecció de Dolors Montserrat com a número dos del PP europeu, designació que es formalitzarà en el congrés que el PPE celebrarà els dies 29 i 30 a València. El veterà polític valencià consolida així el seu paper a Brussel·les, a on ja és vicepresident de l’Eurocambra. Sumarà a eixe lloc el de cap de la delegació “popular” espanyola, que ja va exercir en el passat.

L’acumulació de funcions en les institucions europees vindrà acompanyada, quasi amb tota seguretat, asseguren fonts del PP a este diari, de la pèrdua del càrrec que ocupa en la direcció del PP des del congrés de Sevilla que va encimbellar Alberto Núñez Feijóo: vicesecretari d’Institucional. González Pons, però, seguirà en el Consell de Direcció de Feijóo que es reunix cada dilluns en la seu de Génova a Madrid, segons estes previsions, però ja sense la subsecretaria, l’ocupant nou de la qual haurà de decidir ara Feijóo.

González Pons, de la màxima confiança de Feijóo, va encapçalar la llista per València en les eleccions generals del 23 de juliol de 2023, però quasi un any després va tornar a Brussel·les després de ser triat eurodiputat en les europees del 9 de juny de 2024, a on va ocupar el lloc quart de la llista del PP, per darrere de Montserrat, Carmen Crespo i Alma Ezcurra.

En els últims anys, l’eurodiputat valencià compagina la seua activitat política amb la seua faceta d’escriptor, amb la publicació de llibres com Ellas (2020), El escaño de Satanás i Libro de pecados, que eixirà a la venda a finals de maig.

El congrés del PPE a València

L’elecció de Montserrat com a nova secretària general del PP es produirà en el Congrés que el Partit Popular Europeu celebrarà a València els pròxims 29 i 30 d’abril, i es convertirà en la primera dona que ocupa el càrrec.

La seua designació la va anunciar fa una setmana l’alemany Manfred Weber, que es presenta a la reelecció com a president del PPE en eixe conclave de València. “Va fer una brillant campanya a nivell local, regional, nacional i europeu i serà la meua proposta de candidata per a secretària general del PPE”, va dir.

Montserrat assumirà, així, la secretaria general durant un mandat de tres anys a partir de la seua designació formal a València, a on prendrà el relleu del grec Thanasis Bakolas, al seu torn en el càrrec des que en 2022 deixara el lloc l’espanyol Antonio López-Istúriz després de dos dècades ocupant-lo.

Feijóo va celebrar la “gran notícia per a Espanya i per al PP” que suposa que Montserrat vaja a convertir-se en la “número dos del major partit de la UE”. “Amb la designació de Dolors, europeïtzem el PP i espanyolitzem el PPE”, va afirmar.

