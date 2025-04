El llistat de telefonades de Pradas el dia de la dana mostra que no va parlar amb Mazón entre les 18:30 i les 19:43 hores

Noves dades sobre la investigació del que va ocórrer la vesprada del passat 29 d’octubre i la gestió de la tragèdia. A mesura que avança la instrucció, es revelen noves informacions. Ara, el llistat de les comunicacions de l’exconsellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas, el dia de la dana mostra que la primera vegada que va parlar amb el president de la Generalitat, Carlos Mazón, va ser a les 17:37 hores, quan este li va telefonar i van conversar dos minuts. Després, va tornar a fer-ho en diverses ocasions fins a les 18:30 hores. No obstant això, l’informe que ja posseïx la jutgessa de Catarroja que instruïx el cas, revela que, a partir d’eixe moment, Pradas no va aconseguir posar-se en contacte amb Mazón a través del telèfon. Apareixen dos telefonades cancel·lades, una a les 19:10 i una altra a les 19:36 hores, fins que van tornar a contactar a les 19:43 hores durant 48 segons i també a les 20:10 hores, un minut abans de l’enviament del missatge ES-Alert. En total, més d’una hora en la qual l’exconsellera va intentar parlar amb el president i no ho va aconseguir.

La recopilació de 118 pàgines dona el detall de les comunicacions telefòniques que va mantindre Pradas, explica, en la seua condició de titular de Justícia i Interior de la Generalitat Valenciana, i reflectix que “va desenrotllar una intensa activitat en diferents llocs, especialment en el Centre d’Emergències de l’Eliana i Cecopi”, segons exposa el document.

D’acord amb esta relació, hi ha dos primers intents fallits de contactar amb el cap del Consell, a les 12:52 hores i a les 16:29 hores. La primera telefonada contestada és una entrant de Mazón de dos minuts de duració. Després, hi ha més intercanvi: a les 18:16 hores (set minuts de telefonada ixent); a les 18:25 hores (ixent, durant 43 segons) i a les 18:30 hores (entrant, que dura 33 segons).

Una de les fulles de l’informe de telefonades que ja ha rebut la jutgessa que instruïx la causa / L-EMV

Posteriorment, s’arrepleguen dos telefonades perdudes a les 19:10 hores i a les 19:36 hores i parlen una altra vegada a les 19:43 hores, quan el telèfon de Pradas rep una telefonada de Mazón de 48 segons. Finalment, se’n registra una altra a les 20:10 hores, d’un minut de duració que rep Pradas a penes un minut abans d’enviar-se el missatge Es Alert a les 20:11 hores.

El registre telefònic mostra que Pradas va parlar durant aquella jornada amb desenes de persones, entre elles càrrecs d’Emergències, com el secretari autonòmic, Emilio Argüeso, investigat com l’exconsellera en la causa. Van parlar per primera vegada a les 8:58 hores durant un minut. També s’arrepleguen telefonades amb càrrecs de Presidència, com el secretari autonòmic de Comunicació i el cap de gabinet; l’alcaldessa de València, María José Catalá (a primera hora del matí); o el president de la Diputació de València, Vicent Mompó.

Mateo L. Belarte

Amb la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, s’arrepleguen 14 telefonades (tres d’estes sense èxit), la primera una entrant de cinc minuts a les 12:23 hores.

“Les telefonades demostren que Mazón mai va estar incomunicat”

Per la seua banda, fonts de la Generalitat consideren que les telefonades de Salomé Pradas “demostren que Mazón mai va estar incomunicat” i insistixen que l’exconsellera no va aconseguir parlar amb el president perquè en eixe lapse va mantindre el president altres converses. “Malgrat l’intent de manipulació de l’esquerra, les telefonades demostren que és fals que Carlos Mazón estiguera incomunicat la vesprada de la dana”, sostenen. En este sentit, remarquen que s’ha dit que el president va estar cinc hores “desaparegut” i ara s’intenta instaurar una altra “notícia falsa” dient que va estar una hora i quart “il·localitzable” per a Pradas.

Des del Govern autonòmic diuen que això és “fals” i assenyalen que en eixe presumpte període “il·localitzable”, la primera telefonada perduda és a les 19:10 h i que a les 19.43 h li torna la telefonada. “És a dir, 33 minuts i resulta que en eixos 33 minuts Mazón fa altres dos telefonades, al secretari d’Infraestructures, que estava connectat en el Cecopi i li està explicant la situació, i al secretari de Presidència”. “Així que, en resum, les 5 hores il·localitzat s’han reduït a 33 minuts en els quals el president està fent altres dos telefonades relacionades amb l’emergència. Carlos Mazón va estar pendent de l’emergència tota la vesprada, i l’esquerra, una vegada més, mentix”, conclouen estes fonts.

Suscríbete para seguir leyendo