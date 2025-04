Omplir el depòsit per a Setmana Santa costarà huit euros menys que en 2024 a la C. Valenciana

Per a molts ciutadans de la Comunitat Valenciana, este dimecres comença una de les dates marcades en roig en el calendari, la de les vacacions de Setmana Santa. Un període, vinculat a plans com escapades a l’entorn rural o a la visita de familiars en altres municipis, que fa disparar els viatges per carretera a un dels seus moments més alts de l’any. Una realitat que, en esta ocasió, arriba per als habitants de l’autonomia amb una gran notícia. I eixa no és una altra que un abaratiment considerable en el cost d’una acció tan important per a la butxaca com és omplir el depòsit del cotxe.

Baixada en dièsel i gasolina

En concret, els últims registres oferits pel Ministeri per a la Transició Ecològica assenyalen que repostar en una estació de servici valenciana serà, de mitjana, entre 12 i 16 cèntims per litre més barat que durant les festivitats de l’any passat, que es van avançar a finals del mes de març. Com a prova d’esta rebaixa, el preu mitjà del litre de dièsel se situa hui dia a la Comunitat en els 1,397 euros, la qual cosa suposa un descens destacat respecte als 1,524 euros/litre amb el qual va arrancar la Setmana Santa de 2024 i el valor més baix des de finals de novembre. A més, esta realitat, traduïda a omplir un depòsit de 50 litres, suposa que un conductor valencià passe de pagar els 76,2 euros de l’any passat als 69,85 euros enguany. O, cosa que és el mateix, un estalvi de més de sis euros.

No obstant això, seran aquells que tinguen un cotxe a gasolina els que estalviaran més en els seus proveïments de carburant respecte a 2024. Perquè, de mitjana, cada litre de gasolina 95 —un combustible que ja torna a ser més car que el dièsel— serà fins a 16 cèntims més econòmic que fa un any, després que haja descendit des dels 1,653 euros per cada litre als 1,491 euros. Este fet, si es compara en un proveïment de carburant de 50 litres, suposa passar d’haver de pagar de mitjana 82,65 euros a quedar-se en els 74,55. És a dir, una rebaixa de més de huit euros en tan sols un any.

A l’espera de l’efecte Trump

Este context beneficiós per a la butxaca es dona en un moment en el qual —a causa de la guerra aranzelària iniciada pel president dels Estats Units, Donald Trump— el món mira al petroli i més en concret a un barril de Brent —referència per al Vell Continent— que porta des de la setmana passada cotitzant per davall dels 65 dòlars, huit menys que la dada amb la qual es va tancar març. Esta situació que viu el cru —sempre tenint en compte que no és l’únic factor que afecta el preu dels combustibles, ja que en este fet influïxen també altres elements com els impostos— aventura que en les pròximes setmanes es podria continuar veient una caiguda en el cost dels carburants. De moment, això sí, esta Setmana Santa ja serà més econòmica per als valencians.

