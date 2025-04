Bernabé: “La telefonada més llarga entre Pradas i Mazón en el Cecopi va ser casualment quan estaven decidint què fer”

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha assenyalat que “casualment” la telefonada més llarga entre l’exconsellera d’Emergències, Salomé Pradas, i el president Carlos Mazón el dia D va ser “quan estàvem en negre” i just “quan estaven decidint i pensant què fer”; és a dir, quan s’estava decidint a qui enviar l’EsAlert i quin n’era el contingut, encara que Bernabé no ha nomenat este mecanisme d’avisos. La relació feta per la socialista es produïx un dia després del debat generat sobre l’encreuament de telefonades entre Mazón, Pradas i el president de la Diputació, Vicent Mompó, al conéixer-se el llistat i les dificultats de Pradas per contactar amb Mazón entre les 18:30 i les 19:43 hores.

Ho ha fet en un acte a Catarroja, en el qual s’ha defés de les crítiques llançades pel PP després de la seua declaració davant de la jutgessa de Catarroja dilluns, dins de la fase d’instrucció; i, especialment, pel Consell, a través de la vicepresidenta, Susana Camarero, que la va acusar de mentir i per a “tapar la negligència de les agències estatals”. En resposta, Bernabé ha remarcat que ella sempre ha mantingut “la mateixa versió” del que va ocórrer en la jornada del 29 d’octubre, a diferència dels membres del Consell. “Ells mai podran dir el mateix, perquè no hi ha manera d’aclarir-se per tot el que esborren, tallen i manipulen”, ha esgrimit. Són les “diferents versions del PP”, ha assenyalat.

La resposta arriba dos dies després de les acusacions de la Generalitat Valenciana i, en el primer acte d’agenda des de la seua declaració del passat dilluns. És veritat que dimarts es va proclamar com a nova secretària del PSPV en la ciutat de València, però no va fer declaracions referides al seu testimoniatge davant de la jutgessa, ni en resposta al Partit Popular.

La “maquinària” del PP

En la seua opinió, és el PP, des de Génova fins a la Comunitat Valenciana, qui ha posat “en marxa tota la maquinària” per a embullar i tractar d’imposar el seu relat del que va ocórrer durant la dana. “El president té segrestada la Generalitat Valenciana en la seua defensa, en comptes de treballar en la reconstrucció —ha afegit—. El Govern ha transferit 5.000 dels 16.500 milions, i la Generalitat ni està, ni se l’espera”.

Convida Mazón a declarar

Bernabé ha dirigit el focus al president, Carlos Mazón, perquè, sis mesos després, la ciutadania seguix sense conéixer què va fer en la vesprada del dia D, en el “dia més catastròfic per a la Comunitat Valenciana”. A més, l’ha convidat a declarar davant de la jutgessa de manera voluntària. “La magistrada l’ha convidat en més d’una ocasió perquè vaja i ateste i, així, ens explique què va fer en la vesprada del 29 d’octubre”, ha afegit.

Cal recordar que, en cas d’acudir davant de la jutgessa de Catarroja com a testimoni, Mazón estaria obligat a dir la veritat i a respondre a les preguntes de totes les parts. És el que va fer Bernabé dilluns, en una declaració de més de set hores, i que haurà de fer el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, el pròxim 29 d’octubre. En contraposició, l’exconsellera Salomé Pradas, com a investigada, pot respondre només a les preguntes del seu advocat, com va ocórrer la setmana passada.

La socialista ha demanat una vegada més la dimissió del popular, perquè “és un clam popular”, perquè Mazón “tenia la màxima responsabilitat i no la va exercir”. En este sentit, ha recordat la interlocutòria de la jutgessa d’ahir en què la magistrada torna a assenyalar la responsabilitat de la Generalitat Valenciana. “El Partit Popular està acorralat —ha expressat—. Els moleste perquè els recorde el que van haver de fer i mai van fer”. Enfront de les acusacions dirigides a la seua persona, ha confessat que “si és l’única cosa que repetiran per activa i per passiva, se’ls farà molt llarg”.

