L’hostaleria valenciana denuncia una caiguda en la facturació per la tensió aranzelària

La tensió geopolítica que s’ha obert mundialment pels anuncis aranzelaris del president dels Estats Units, Donald Trump, ja té conseqüències en l’hostaleria de la Comunitat Valenciana. Seguint un avís que ja va llançar l’aliança empresarial del sector turístic Exceltur la setmana passada, el president de la Confederació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la Comunitat Valenciana (Conhostur), Manuel Espinar, ha alertat en declaracions a este diari que, actualment, en els negocis del seu sector “s’està notant molt la tensió geopolítica”. “Els aranzels no sabem com afectaran, però sí que estem detectant que la demanda s’està retraient i això afecta en la nostra facturació”, ha aclarit el dirigent.

Llast en el gasto

En concret, Espinar recorda que, durant l’última dècada, “les notícies macroeconòmiques estan jugant un paper fonamental en la capacitat de gasto” que tenen els ciutadans, una situació que es va veure amb una guerra d’Ucraïna que “ja ens va influir”. I ara, davant de l’amenaça de l’Administració Trump —pausada durant 90 dies pel que fa a la Unió Europea— d’elevar les tarifes duaneres als productes que arriben de fora del seu territori, no “sabem encara quant, però la demanda es retrau”. I “els nostres proveïdors ho corroboren”, insistix el responsable hostaler.

És una situació que cobra encara més rellevància si es té en compte com han sigut els últims mesos per al sector. Perquè, malgrat l’èxit turístic —exemplificat en dades rècord com les de l’aeroport de València—, el balanç hostaler “no ha sigut com volíem”, al caure la facturació “entre un 15 % i un 20 %” en dates assenyalades com les Falles. En paraules d’Espinar, “la climatologia ha jugat una mala passada i el flux turístic, caient Sant Josep un dimecres, també va ser inferior”. “No hi ha hagut correlació en l’hostaleria entre eixe rècord turístic i la facturació”, insistix sobre una situació que preocupa —denuncia el dirigent— en un moment en el qual, “a causa de la pressió fiscal, pràcticament entrarem en respiració artificial”.

Bona expectativa per a Setmana Santa

No obstant això, el sector espera pegar-li la volta a eixa situació durant esta Setmana Santa. “Tenim dades en l’àmbit hoteler que reflectixen una pujada de l’ocupació”, destaca Espinar, que creu que les expectatives apunten —a priori— al fet que en estes festivitats “es puguen igualar o fins i tot superar un poc els registres de l’any passat, sobretot perquè la Setmana Santa no ha vingut correlativa quasi a les Falles” i ha donat temps al fet que la ciutadania “recupere la seua capacitat de gasto”.

Suscríbete para seguir leyendo