El registre de telefonades gira el focus sobre l’activitat de Mazón la vesprada del 29-O

“Es comença a conéixer la veritat. L’esquerra ha perdut el relat”. Va ser una de les sentències lapidàries que la portaveu del Consell, Susana Camarero, va deixar dimarts, al comentar la declaració davant de la jutgessa de la delegada del Govern, Pilar Bernabé, que va tindre lloc el dia d’abans. La socialista va dir que l’atenció el 29 d’octubre en el Cecopi (el centre d’operacions de l’emergència) estava en la presa de Forata i no en el barranc del Poio, fins que ella va donar la veu d’alarma després de la telefonada de l’alcaldessa de Paiporta (“hi ha gent ofegant-se”). La lectura del Govern de Carlos Mazón va ser que s’acreditava que les agències estatals no havien transmés la informació necessària sobre la crescuda del Poio, que arrasaria una zona àmplia de l’interior de València i l’Horta Sud, fins a sumar 228 morts. Eufòria després de mesos acorralats per la gestió de la dana, especialment Mazón, que va mantindre un dinar amb una periodista i no va arribar al Cecopi fins a les 20:28 h. El president mateix compareixia dilluns en les xarxes socials per a comentar, esta vegada sí, un esdeveniment del procés judicial.

Però l’alegria torna a durar poc en esta batalla de relats. Ni 24 hores. I el gir procedia d’una part pròxima, l’exconsellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas, la política de més alt rang investigada en la causa. L’ex-alt càrrec ha aportat una acta notarial amb el registre de telefonades del seu telèfon el dia de la tragèdia. La principal atenció, òbviament, s’ha situat en les que va creuar amb Mazón.

El document torna a situar en el focus els moviments i les accions de Mazón la vesprada del 29 d’octubre. És encara hui la gran incògnita del dia de la catàstrofe.

El dinar va acabar a les 17:45 hores segons el relat oferit per l’entorn de la periodista. Un poc abans, ell havia parlat amb Pradas (17:37 h). Ella ho havia intentat abans, però ell no l’atén fins a eixe moment. Que van parlar a eixa hora se sabia des del 24 de febrer, quan el cap del Consell va reaparéixer a Madrid en un desdejuni informatiu i va llegir un llistat amb 16 telefonades. Ara, després del document de la destituïda, es coneix alguna cosa més, com que van parlar diverses vegades fins a les 18:30 h i després es produïx un buit fins a les 19:43 h.

Eixe silenci és només entre els dos, remarca l’equip del president, perquè este va mantindre altres converses. Segons les dades que va donar a Madrid, en van ser cinc en eixe lapse: amb el director general de Comunicació (18:48 h); dos vegades amb el portaveu del PP (18:57 h), a qui també telefona Pradas a la mateixa hora; amb el secretari autonòmic d’Infraestructures (19:34 h) i amb el responsable del gabinet de Presidència (19:41 h). Després parla ja amb Pradas, però només segons, perquè telefona en el mateix minut a un altre càrrec.

Són moments crítics: ja es coneix el desbordament del Poio, l’aigua ha negat municipis, hi ha dos preses en situació extrema i l’ES Alert està en preparació… El president de la Diputació, Vicent Mompó, creu que ell i Pradas parlen d’això amb Mazón des del seu telèfon cap a les 19:43 h (en Salvados va dir abans). Presidència va insistir ahir que no va estar incomunicat, però no va intervindre en l’enviament del missatge d’alerta.

No obstant això, encara és un enigma a on va estar Mazón i què va fer (al marge de les telefonades) entre el dinar en El Ventorro i la seua arribada a les 20:28 h al Cecopi. Eixa activitat sense aclarir sis mesos després i el seu paper en l’ES Alert han tornat al centre del debat públic. És el relat que posa en qüestió la gestió de la dana, a on perd el PP. Així fins a la següent revelació.

