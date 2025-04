Un de cada cinc comerços afectats per la dana es va inundar a la Ribera

Un total de 2.702 comerços i magatzems situats a la Ribera es van vore afectats per les tràgiques inundacions del passat 29 d’octubre. La comarca concentra el 17,8 % dels locals danyats per la riuada en tota la província de València, a on es comptabilitzen un total de 15.181 negocis afectats. En altres paraules, un de cada cinc establiments damnificats pertanyen a un dels 26 municipis de la comarca que s’han acollit a les indemnitzacions per part del Consorci de Compensació d’Assegurances, segons l’últim informe publicat pel Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa amb data de 15 d’abril.

Els veïns i les veïnes afectats de la Ribera han presentat, segons el document, un total de 44.939 sol·licituds, de les quals ja s’han abonat 39.866, és a dir, el 88,71 %. Estes engloben vivendes i comunitats de propietaris, vehicles, comerços, oficines, registres industrials i obres civils.

El sector del comerç va ser un dels més afectats per la dana. Molts dels establiments van haver de tancar durant les primeres setmanes per a poder rehabilitar els seus locals i tornar a incorporar el mobiliari i els materials danyats pel fang i l’aigua. Algemesí, epicentre de la catàstrofe a la Ribera, ha sigut la segona localitat de la província, només per darrere de Catarroja (1.415 establiments), amb el nombre més gran de comerços afectats, amb un total de 1.309. En este cas, el municipi engloba el 48 % del total de peticions de comerços de la comarca.

El 6,5 % de les sol·licituds tramitades en esta localitat es concentren en negocis i comerços, per darrere de les peticions relacionades amb els vehicles (12.180) i vivendes i comunitats de propietaris (6.241). El Consorci, en este cas, ja ha abonat 207,7 milions d’euros en ajudes.

Després d’un esforç titànic, la pràctica totalitat dels negocis d’Algemesí ha aconseguit reobrir durant les últimes setmanes. Com ja va informar este diari, només una desena de propietaris han decidit baixar definitivament la persiana al tractar-se de persones majors de 60 anys o amb unes pèrdues econòmiques elevades.

Més d’un centenar de locals

L’Alcúdia és el segon municipi de la comarca amb un nombre més gran de locals afectats. En este cas, el Consorci d’Assegurances ha rebut 413 sol·licituds de les 6.442 totals. Un forn familiar especialitzat en mones ha sigut un dels últims negocis que va aconseguir reobrir fa prop d’un mes després de reparar els danys ocasionats per la dana.

Alzira se situa en tercer lloc quant al nombre de peticions relacionades amb el comerç. La capital de la Ribera Alta compta amb 184 locals afectats de les 1.418 sol·licituds rebudes per part del Consorci, la qual cosa suposa el 13 % del total de reclamacions.

El comerç de Guadassuar, Montserrat i Alginet també es va vore afectat per les inundacions durant aquella tràgica jornada. En este sentit, 109 locals de Guadassuar s’han acollit a estes ajudes, seguit de 102 a Alginet i 97 a Montserrat. En el cas de Carlet, a on també es van vore afectats pel pas del tornado, com a Alginet, s’han acollit a estes ajudes un total de 90 negocis.

Catadau i Llombai, per la seua banda, també van patir les fortes pluges registrades durant aquell matí, i les vies van arribar a inundar-se fins a tres vegades. En este cas, concentren 45 i 47 sol·licituds respectivament.

Més de 20 sol·licituds

Una vintena de negocis de cinc municipis també han sol·licitat estes indemnitzacions. El Consorci ha registrat 22 peticions a Montroi, 19 a Riola, 29 a Alberic, 21 a Cullera, 23 a Polinyà i 31 a Carcaixent.

Tanquen la llista de peticions relacionades amb negocis Real (17), Corbera (16), Sueca (15), Castelló (12), Alfarb (12), Benifaió (11), Manuel (10), Rafelguaraf (8), la Pobla Llarga (7) i Benicull (2).

