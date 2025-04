Corberán: “La realitat és que encara no hem aconseguit l’objectiu”

El tècnic del València CF, Carlos Corberán, no canvia ni una coma el seu discurs sobre l’objectiu de la temporada: queden 18 punts per a assegurar matemàticament la permanència en Primera Divisió. “Respecte qualsevol opinió, però no opine sobre ella. Cada u veu la realitat com vulga. La nostra realitat és que no hem aconseguit l’objectiu encara, seguim en la nostra lluita i queden 18 punts en joc. No soc de fer comptes i pronòstics. La Lliga ens està mostrant que tots els equips guanyen i continuen sumant. Cal ser prudents, realistes i clars, perquè eixa és la situació nostra. Seguim en la lluita”, assegurava.

Corberán té clar que la classificació està en un puny, l’equip no ha aconseguit res i no es pot parlar d’Europa sense haver aconseguit la salvació primer. “La Lliga ens diu que els rivals són capaços de guanyar a qualsevol equip, independentment del nom del rival. No podem parlar d’objectius nous quan el principal no s’ha aconseguit encara. Per això, el partit de demà l’hem preparat bé, el grup està amb ganes, i seguim en la nostra lluita”, va manifestar.

L’entrenador va enaltir l’estat de forma actual de l’RCD Espanyol i va reconéixer que el partit d’esta vesprada a Mestalla obligarà el seu equip a oferir “la millor versió, tant ofensiva com defensiva, en un partit d’exigència altíssima” per a aconseguir el triomf. “L’Espanyol està en el seu millor moment i nosaltres hem d’oferir la nostra millor versió defensiva i ofensiva. Hui dia, tenim els mateixos punts que l’Espanyol i amb un partit més. Hem d’estar molt preparats. Serà un partit d’una exigència altíssima”, explicava el tècnic en sala de premsa.

Sobre l’estat físic del València, amb un dia menys de descans que el seu rival, Corberán va reconéixer que serà un factor que cal tindre en compte: “Venim d’un partit recent en el qual hem tingut poques hores de recuperació i el component físic serà molt alt”.

La figura de Gayà

Corberán va enaltir la figura del capità del València, José Luis Gayà. “Valore molt el que Gayà significa per a l’equip. L’aportació de cada partit és extraordinari. Per a mi, des que he arribat, la seua entrega és màxima. Després els jugadors hi haurà partits que estiguen més encertats, menys, això ens passa a tots. La seua aportació des que he arribat ha sigut màxima”.

El tècnic també va valorar el pas avant des de la banqueta que ha fet Jesús Vázquez en els últims partits de la temporada. “També he vist una millora de Jesús. Té eixa exigència, del treball del dia a dia. Tant de Jesús, Canós, Guillamón, que tenen menys minuts, jo veig una entrega total i sempre disposats a aportar quan tinguen l’ocasió. Hem de continuar creixent com a equip”, va dir.

Finalment, Corberán va fer valdre el factor Rioja en l’equip. “La seua maduresa té una aportació molt gran al grup. Per a mi, l’aportació d’un jugador va més enllà de les estadístiques. Potser, eixa posició fa que Javi Guerra tinga més espai, li dona temps perquè s’incorpore, amb un extrem més vertical potser no li donaria temps a incorporar-se, també controla més les contres. Respecte qualsevol opinió, però jo em centre en el treball”.

