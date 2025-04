Els fidels en el rosari pel papa: “Cal continuar modernitzant l’Església”

Els devots de la ciutat de València no han fallat a la crida del seu arquebisbe i han acudit en massa a la basílica de la Mare de Déu dels Desemparats per a resar un rosari per Francesc, que ha mort a primera hora del matí després de 12 anys al capdavant de l’Església catòlica.

L’arquebisbe Enrique Benavent ha presidit el rosari dedicada a Jorge Mario Bergoglio, que feia mesos que demostrava la seua estima als afectats per la dana i va arribar a resar enfront de la imatge de la Mare de Déu dels Desemparats. Benavent li ha volgut retornar el gest i ha demanat a la Mare de Déu que, “per la seua intercessió”, li òbriguen les portes de la vida eterna al pontífex argentí.

Després d’estes breus paraules, l’oració ha començat a l’uníson en un temple ple de sacerdots, monges, devots i curiosos atrets pel moviment entorn de la basílica. L’oració del rosari a penes ha durat mitja hora i ha conclòs amb una cançó per l’ànima del sant pare.

Una vegada acabada l’oració, austera com el papa de qui hui s’acomiaden, alguns feligresos han abandonat el temple amb la sensació d’haver estat sota el paraigua d’un pontificat molt necessari per a la institució: “Crec que la línia de Francesc han de seguir-la fins i tot amb més força”, opinava María Amparo, veïna de València. “Necessitem una Església més oberta. Ell ha fet moltes coses i cal continuar fent-les. Jo soc molt creient i molt practicant, i considere que l’Església s’està quedant estancada. Tots els cardenals que es presenten al papat són molt majors i així és difícil modernitzar la institució”, argumentava la devota.

També veïnes de la ciutat, feligreses de la parròquia Sant Miquel i Sant Sebastià, en el barri del Botànic, Carmen i Amparo deixaven a un costat la part estructural i parlaven sobre els últims dies amb aparent vitalitat de Jorge Bergoglio, per a elles, un miratge. “Estava malament, però ahir va aparéixer en la plaça. És la millora de la mort. Tres dies abans de morir es posen un poc millor i t’emportes una alegria perquè creus que ho superaran, però no és així. El Senyor ho ha disposat així i cal acceptar-ho”, deien amb resignació cristiana.

El de hui no serà l’únic res pel pontífex mort. L’Arquebisbe de València ha disposat un dol fins al 29 d’abril i el 5 de maig celebrarà una missa solemne en la catedral a les 19 hores, a la qual estaran convidats sacerdots, religiosos i fidels.

Suscríbete para seguir leyendo