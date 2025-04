Les 108 telefonades de Salomé Pradas enfront de les 240 de Bernabé el 29 d’octubre

El 29 d’octubre, el comandament únic de l’emergència creada per les intenses pluges de la dana, en mans de la consellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas, va provocar que esta rebera o fera un total de 108 telefonades, segons el registre del seu telèfon que va exhibir davant de notari i que després va entregar al jutjat. Un centenar de telefonades per a demostrar que va estar “al peu del canó des del primer minut, amb el meu equip d’emergències, ocupada i preocupada. Vam estar comunicant-nos telefònicament” i també “va estar en el CCE (Centre de Coordinació d’Emergències) abans d’ostentar la representació institucional”, va defendre Pradas en la seua declaració judicial.

En el cas de la delegada del Govern, Pilar Bernabé, que va declarar com a testimoni, la representant del Govern central va declarar que va gestionar “240 telefonades entrants i ixents des de les 8 del matí del 29 d’octubre a les 8 del matí del 30 d’octubre”. En el cas de Bernabé, es desconeix el detall de les comunicacions realitzades, ja que, al declarar com a testimoni, no estava obligada a facilitar esta informació. Bernabé disposa esta informació perquè, segons va informar, “al cap de dos o tres dies de poder eixir un poc del 112, vaig fer una còpia espill del meu mòbil i ací es va quedar”.

En el cas d’Emilio Argüeso, exsecretari autonòmic d’Emergències, també investigat, encara que la Fiscalia avala que siga desimputat, va aportar, abans de la seua declaració, un informe sobre les telefonades que va fer i els missatges que va intercanviar en diversos grups de missatgeria. Argüeso va atendre o va rebre 67 telefonades el 29-O, que ascendixen a 260 del 26 al 31 d’octubre. En el cas de Mompó es desconeixen les telefonades que va fer perquè les esborra una vegada resolta la gestió, segons va declarar. Carlos Mazón, president de la Generalitat, va declarar que “va mantindre 16 telefonades des de les 17:37 hores del 29 d’octubre fins que arriba al Cecopi”, segons va declarar a Madrid. Xifra que no incloïa la de les 20:10 hores a Pradas, un minut abans de l’Es Alert.

