La sèptima manifestació contra Mazón canvia de recorregut per a no coincidir amb la processó de Sant Vicent Ferrer

La sèptima manifestació contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón, per la seua gestió de la dana del passat 29 d’octubre, que se celebrarà dilluns que ve, 28 d’abril, a València, ha canviat el recorregut previst per a no coincidir amb la processó de Sant Vicent Ferrer.

Inicialment, estava previst que la manifestació partira de la plaça de l’Ajuntament a les 18 hores i concloguera en la plaça de la Mare de Déu després de recórrer diversos carrers del centre històric, però es dona la circumstància que a les 19 hores començarà en la catedral de València la processó del patró de la ciutat.

Recorregut definitiu

Finalment, la manifestació per a demanar la dimissió del president començarà a la mateixa hora i en el mateix lloc, a les sis de la vesprada, en la plaça de l’Ajuntament, però modifica el seu recorregut en sentit contrari, per a discórrer pels carrers Marqués de Sotelo, Xàtiva, Colom, Porta de la Mar, Navarro Reverter i finalitzar en la plaça d’Amèrica.

Les sis manifestacions que s’han celebrat fins al moment, convocades per moviments socials i associacions d’afectats per la dana, han adaptat en algunes ocasions el seu recorregut per a no coincidir amb actes relacionats amb Nadal o amb les Falles.

La sèptima manifestació amb el lema ‘Mazón, dimissió’ tindrà lloc dilluns que ve, 28 d’abril, dia festiu en la capital valenciana i en algunes localitats de la Comunitat Valenciana, just un dia abans que es complisquen sis mesos de les inundacions per la dana, que van deixar 228 persones mortes en la província de València.

Un dia abans del congrés del PP europeu

En esta ocasió es produirà, a més, un dia abans que el Partit Popular Europeu celebre a València el seu congrés, que durant el 29 i 30 d’abril reunirà en esta ciutat els seus principals dirigents, i que declare com a testimoni davant de la jutgessa de Catarroja que instruïx la causa sobre la gestió de la dana el president de la Diputació de València, Vicent Mompó (PP).

Milers de persones han participat en les manifestacions celebrades fins ara, que van començar el 9 de novembre, onze dies després de les devastadores inundacions, i s’han anat repetint cada mes.

