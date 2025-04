València esgota els pisos de lloguer en 24 hores

Les vivendes de lloguer a València s’esgoten en 24 hores. Una de cada quatre vivendes que ix al mercat no aguanta ni un dia en els aparadors de les immobiliàries per la voracitat del mercat. La capital del Túria lidera, entre les grans ciutats espanyoles, l’arrendament exprés davant de la falta d’oferta. En el conjunt del país, el 14 % de les vivendes que es van llogar a través d’Idealista durant el primer trimestre de 2025 no feia ni 24 hores que estava en el mercat, dos punts menys que el percentatge registrat en el mateix període de 2024, segons un estudi publicat per Idealista.

Entre els grans mercats, la major incidència dels lloguers expressos es dona a València (24 %), Palma (23 %) i Sant Sebastià (20 %). A continuació es troben les ciutats de Bilbao i Barcelona, amb un 18 %, i després d’estes hi ha Màlaga, amb un 16 %, i Alacant (15 %). En la mitjana nacional se situen Madrid (14 %) i Sevilla (14 %). Les úniques ciutats en les quals este fenomen se situa per davall del 10 % són Càceres (5 %), Badajoz (7 %), Segòvia (8 %), Logronyo i Santander (9 % en els dos casos).

Diferències enfront de l’any passat

Girona és la capital en la qual més ha crescut este fenomen en l’últim any, ja que ha passat de suposar el 17 % en el primer trimestre de 2024 al 47 % actual. Li seguixen Sòria (del 0 % al 20 %), Àvila (de l’11 % al 27 %), Lleida (del 21 % al 36 %) i Burgos (del 15 % al 27 %). A Barcelona, la incidència dels lloguers expressos s’ha incrementat un punt (del 17 % al 18 %), mentres que a Madrid s’ha reduït en 2 punts (des del 16 % de 2024 al 14 % actual). Les majors caigudes s’han produït a Osca (a on ha passat de representar el 39 % al 20 %) i Melilla (al passar del 29 % al 10 %).

Taxes per províncies

Lleida i Girona lideren les províncies amb major pes dels lloguers expressos, amb un 33 % en els dos casos, seguides per Terol (31 %), Zamora (31 %), Guadalajara (28 %), Burgos (27 %) i Navarra (25 %). En la província de Barcelona, la taxa es troba en el 22 %, mentres que a Madrid cau fins al 15 %. Per contra, la menor incidència es dona en les províncies de Badajoz i Càceres, que compartixen una taxa del 7 %.

Esta situació es produïx malgrat l’elevat cost dels arrendaments. A la Comunitat Valenciana, el preu de la vivenda en lloguer ha tornat a pujar un 1,3 % en la seua variació mensual i un 11 % en la seua variació interanual, amb un preu que se situa en els 12,95 €/m² el mes al gener, segons les dades de l’índex immobiliari Fotocasa. Este increment interanual (11 %) és el tercer increment en cadena superior al 10 %. El lloguer se situa així en nivells màxims. En la ciutat de València, el cost mitjà d’un pis de lloguer supera els 1.600 euros al mes, segons l’Observatori de la Vivenda de la Universitat Politècnica de València.

